Gli ultimi due giorni di Sieco a Cassano Magnago?

La complicata vicenda che riguarda i rapporti tra Cassano Magnago e l’azienda Sieco è nella fase più cruciale. L’amministrazione comunale di Cassano Magnago ha appena diffuso una comunicazione sulla situazione relativa alla gestione del servizio di raccolta rifiuti.

Negli ultimi mesi, i rapporti con la società SIEco sono stati oggetto di numerose discussioni, con il termine del 30 giugno (quello indicato per la scelta dell’affidamento del servizio) che si sta avvicinando rapidamente. Secondo il sindaco Pietro Ottaviani nonostante i ritardi e le difficoltà, l’obiettivo rimane quello di trovare un equilibrio ottimale tra servizio e prezzo, continuando a lavorare a stretto contatto con SIEco per raggiungere un accordo soddisfacente.

Pubblichiamo la comunicazione qui di si seguito:

In questi mesi spesso si è parlato dei rapporti tra il nostro Comune e la società SIEco e del termine ultimo del 30 giugno entro il quale avremmo dovuto scegliere a chi affidare il servizio di raccolta rifiuti.

Senza entrare troppo nel merito delle lungaggini nella decisione, siamo arrivati quasi al termine del mese di giugno ed i contatti con Sieco stanno tuttora precedendo.

L’obiettivo comunicato da tempo è uno solo, imprescindibile per qualsiasi amministrazione: trovare il giusto equilibrio tra servizio e prezzo.

Non abbiamo accettato la mera imposizione né del prezzo né del servizio: abbiamo chiesto di concordarlo alla luce di una serie di dati che tempo per tempo sono stati richiesti.

Fino a quel momento, purtroppo, non potranno considerarsi chiusi i lavori. Abbiamo incaricato diversi tecnici che, anche in queste ore, sono al lavoro ed in continuo contatto con la società SIEco e sono in attesa di un riscontro con uniti tutti i documenti necessari.

Al momento tali documenti non sono stati trasmessi e, pertanto, da un lato non siamo in grado di ultimare le dovute valutazioni ma, dall’altro, non possiamo limitarci ad accettare costi e servizi che non ci è possibile verificare.

Noi ci stiamo mettendo tutti gli sforzi necessari per arrivare ad un accordo ma senza perdere di vista l’obbiettivo principale: trovare il giusto equilibrio tra servizio e prezzo.

Ci teniamo comunque ad informare che la società Sieco è tenuta a garantire tutti i servizi di cui all’affidamento.

Sindaco Pietro Ottaviani

Assessore ai LL.PP. e Urbanistica Rocco Dabraio Assessore al Bilancio Luisa Savogin

Consigliera delegata alle partecipate Mariangela Calì