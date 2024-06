Gustoso, fresco, panoramico, creativo: all’hotel Sacro Monte di Varese l’aperitivo che non ti aspetti

Relax, aperitivi e refrigerio. È un mix speciale quello che la terrazza dell’Hotel Sacro Monte, nel borgo mariano di Varese, offre a varesini e turisti per trascorrere momenti di svago godendo di un panorama unico in provincia.

Galleria fotografica Un aperitivo all’Hotel Sacro Monte di Varese 4 di 16

RELAX, ARIA PULITA E PANORAMA

Mario Carabelli, titolare dell’Hotel che ha una storia lunga 550 anni, racconta un lato forse meno evidente dell’offerta del borgo mariano: « La nostra clientela è soprattutto straniera, ma abbiamo anche milanesi che scappano dall’afa per trovare refrigerio, aria pura e benessere. Salgono al borgo per un periodo più o meno breve in cui si rigenerano. Un effetto benefico che non sempre i varesini valutano con attenzione. Al Sacro Monte è possibile trovare una valida e anche migliore alternativa all’aria condizionata dei centri commerciali. Qui ci sono spazi all’aperto, nel verde, dove trascorrere la giornata, si possono scegliere locali pubblici che offrono prodotti locali e piatti da gustare, ammirando il panorama che si estende fino a Milano.

Si arriva facilmente, con i mezzi pubblici che salgono sia al Sacro Monte sia al Campo dei Fiori. C’è la funicolare. È un’alternativa sana dove affrontare la calura dei mesi estivi, trascorrendo il tempo in compagnia, con servizi e spunti culturali importanti. Ricordiamo che il Sacro Monte è patrimonio Unesco, con una via sacra, due musei, una cripta romanica».

TRE TIPI DIVERSI DI NEGRONI E IL BORDUCAN SPRITZ

Il vero aperitivo vi aspetta: «Con la sua terrazza panoramica da oltre 50 posti, l’Hotel Sacro Monte offre un luogo ideale dove rilassarsi respirando aria fresca dopo una giornata di caldo opprimente – spiega Carabelli – E se al drink si aggiunge qualche stuzzichino e un piatto caldo, si trasforma in un apericena perfetto per recuperare le energie».

L’offerta è davvero allettante: «Proponiamo tre tipi di Negroni: il classico, il Negroni delle Alpi, fatto con prodotti della Val d’Aosta, e il Negroni universitario, con il vermouth del Professore. Abbiamo anche varianti di spritz, incluso il “Borducan spritz”, inventato da noi e realizzato con l’unico liquore storico del Sacro Monte, il Borducan, prodotto dal 1897. Abbiamo creato quattro diversi tipi di spritz. Il nostro invito è rivolto a tutti i varesini e varesotti per godersi un momento di relax e convivialità, anche in vista dei festeggiamenti per i 550 anni della nostra struttura che si terranno in ottobre».

STORIA E GUSTO: IL COCTKAIL PIRLO

La ricerca del gusto, per Mario Carabelli, si affianca sempre a una ricostruzione storica dei prodotti che vengono proposti: « Il Negroni delle Alpi è nato quando ho conosciuto Francoli, quindi nel 2019. È un mio pallino quello di dare un profilo culturale ai nostri drink: ricerca del sapore ma anche delle radici storiche. Per esempio, ho scoperto che quello che oggi si chiama “Campari spritz” era già popolare nel Bresciano ma con il nome di “Pirlo”. Ci teniamo a una presentazione che metta in risalto sia il gusto sia le origini in un’ottica di riscoperta delle tradizioni».

RAVIOLO RICOTTA E LIMONE O RISOTTINO CASTELMAGNO E MELA VERDE?

Tra una chiacchiera e uno sguardo all’ampio e grandioso panorama, spesso dall’ora dell’aperitivo si passa a quello di cena senza modificare il contesto: « In compagnia, ma anche nell’uscita romantica, capita che i tempi si dilatino – racconta Carabelli – e la nostra cucina, sempre aperta, sa interpretare al meglio i desideri dei clienti che vogliono protrarre l’attimo di relax. Un raviolo ricotta e limone, un risottino castelmagno e mela verde, una tagliatella al sugo di cervo o cinghiale o con burro tartufato, piuttosto che un risotto che abbiamo inventato con gli asparagi di Cantello, crema di guanciale croccante, un giro del nostro liquore alla liquirizia e in mezzo un tuorlo pepato e fritto. Un tripudio di gusti che si alternano conquistando ogni palato. Non manca mai, inoltre, la fonduta valdostana con una polenta fresca e il fungo porcino trifolato».

MUSICA, POESIE, DEGUSTAZIONI

In vista delle serate estive, l’Hotel Sacro Monte propone anche un calendario di eventi con musica, lettura di poesie, presentazioni o degustazioni di vini: « Lo stiamo mettendo a punto per dare un servizio completo dalle 18 alle 21.30 massimo 22.30. Poi il borgo deve ritrovare il suo silenzio, nel rispetto del luogo ma anche della tranquillità che lo pervade. Io sono convinto che la magia del Sacro Monte stia proprio nella pace che sa trasfondere in chi sale. Qui è possibile davvero trovare mille sfumature diverse, arte, culturale natura, sempre in una modalità di fruizione rilassante e moderata.

L’Hotel Sacro Monte offre 320 posti a sedere: 60 nel bistrot, 50 nel balcone esterno del bar, 70 nella balconata del ristorante e 120 nel salone interno. Un panorama ineguagliabile e un ambiente accogliente e sorprendente completano il pacchetto per una “golden hour” che non ti aspetti.

CONTATTI

Hotel Sacro Monte Varese

via Salvatore Bianchi, 5, 21100 Varese

T: +39 0332 229 655

M: +39 366 873 3158 (anche su WhatsApp)

@: direzione@hotelsacromonte.it

Sito | Instagram