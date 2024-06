Il Campus Vela batte la pioggia sul lago di Varese

Si è concluso con grande successo il Campus Vela 2024, organizzato dalla Sezione di Varese della Lega Navale Italiana, che si è svolto sul lago di Varese. Nonostante le numerose difficoltà affrontate, l’evento si è concluso positivamente, dimostrando la capacità organizzativa dell’associazione e l’impegno dei soci volontari.

Galleria fotografica Campus Vela 2024 sul lago di Varese 4 di 13

L’enorme soddisfazione per la realizzazione del corso deriva dalla competenza e dalla dedizione dei volontari che, con abnegazione, si sono messi a completa disposizione dei giovani allievi. Grazie a queste disponibilità, specchio dei valori etici e sociali della Lega Navale Italiana, è stato possibile superare le enormi difficoltà derivanti dall’avversa situazione meteo, dall’impraticabilità del prato alaggio barche a causa dell’esondazione del lago e dalla parziale sovrapposizione con le regate in corso sullo specchio lacustre.

Nonostante queste complicazioni, il buon esito del corso ha dimostrato che la Sezione di Varese della Lega Navale Italiana riesce a fornire una risposta concreta ai giovani neofiti della vela e alle loro famiglie, che contano su questa settimana di formazione e divertimento. Il Campus Vela 2024 non solo ha offerto un’esperienza educativa di alto livello, ma ha anche rafforzato il legame tra i partecipanti e la passione per la vela, contribuendo a promuovere i valori della solidarietà, del rispetto per l’ambiente e dello sport.

Il successo di questo evento testimonia ancora una volta l’importanza del lavoro di squadra e della comunità, elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione.