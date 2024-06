Il Varese tra conferme e nuovi arrivi: “In attacco sarà rivoluzione”

Il rinnovo di Stefano Molinari di sabato 15 giugno (leggi qui) è stato l’ultimo annuncio del Città di Varese. Da allora nessun comunicato da parte della società biancorossa, ma questo non si traduce in una inattività del club che, al contrario, prosegue il lavoro per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Il direttore sportivo Antonio Montanaro e l’allenatore Roberto Floris hanno le idee chiare, tra rinnovi ancora in fase di trattativa e nuove figure pronte a sbarcare ai piedi del Sacro Monte.

La mancata comunicazioni di ulteriori conferme dei protagonisti della stagione appena conclusa (Vitofrancesco, Banfi, Stampi, Malinverno, Ferrari e Molinari) non coincide con la tesi che non ce ne possano essere altri. «Lavoriamo per per rinnovare altri profili – spiega il ds Montanaro – ma non siamo solo noi a decidere. Possiamo dire che chi ha già deciso di rimanere, chi lo vorrà fare prossimamente e chi arriverà da fuori avrà la fame di vestire la maglia biancorossa. Se abbiamo idee ma dall’altra parte non le vediamo corrisposte, è chiaro che dovremo cercare altri profili. A Varese vogliono venire in tanti, dobbiamo essere noi bravi a scegliere».

Intanto qualcuno che è già in direzione “Franco Ossola” c’è già e lunedì 1 luglio, con l’inizio della nuova stagione e la possibilità di depositare i tesseramenti, potrebbero già esserci le prime presentazioni. E qualche nome, che ovviamente non saranno “ufficiali” fino all’annuncio, sono già stati spesi a ragione. In particolare quelli dei difensori Paolo Ropolo e Vladimir Mikhaylovskiy e dei centrocampisti Paolo Valagussa e Zakaria Daqoune.

L’attacco biancorosso al momento vede solo Stefano Banfi. «A parte lui – afferma il direttore sportivo -, posso dire che il reparto verrà rivoluzionato. Identikit non ne voglio fare, anche perché quello che cerchiamo prima delle caratteristiche tecniche è l’aspetto motivazionale e l’ambizione. Questo è determinante per noi». Leggendo quindi tra le righe, detto di Pietro Settimo che al pari di Cristian Baldaro andrà a cercare un maggiore minutaggio altrove, queste frasi sanno di addio con i vari Di Maira, Furlan, Liberati, Musumeci.

Con l’inizio di luglio si inizierà a entrare più nel vivo del calciomercato e mister Roberto Floris conta di avere una ossatura sostanziale per il 22 luglio, giorno del raduno e quindi l’inizio anche in campo della nuova stagione biancorossa.