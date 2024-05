Il 9 del Città di Varese sarà ancora Stefano Banfi

Era l’unico calciatore del Città di Varese ad aver siglato la scorsa estate un accordo biennale. Bastava quindi poco perché Stefano Banfi continuasse la sua avventura in biancorosso e così è stato: la maglia numero 9 sarà ancora sulle spalle dell’attaccante saronnese, che ha chiuso la sua prima stagione ai piedi del Sacro Monte con 11 gol.

«Sono molto contento di questa nuova opportunità che mi viene data dalla dirigenza – le parole dell’attaccante raccolte dall’ufficio stampa biancorosso -. Lo scorso anno sono arrivato in punta di piedi e con tanta voglia di fare con una maglia gloriosa come quella del Varese. I buoni risultati sono sotto gli occhi di tutti, le ambizioni per la prossima stagione sono importanti e ci tengo a proseguire la mia strada in questo stimolante ed ambizioso progetto».

Un buon punto di partenza che, aggiunto alla conferma di capitan Ferdinando Vitofrancesco (leggi qui), dà le giuste indicazioni per la continuità tecnica che la società si auspicava.

Sono diversi i calciatori che in questi giorni stanno sostenendo colloqui con il nuovo direttore sportivo Antonio Montanaro e con il mister Roberto Floris. Il prossimo a confermare la propria permanenza al Varese potrebbe essere Andrea Malinverno, un tassello importante per la tenacia che ha sempre messo in campo ma anche per la capacità di essere uomo spogliatoio ed esempio di professionalità per i compagni.