Il Varese conferma il capitano: Vitofrancesco sarà ancora biancorosso

Sarà ancora Ferdinando Vitofrancesco il capitano del Città di Varese. Il calciatore classe 1988, che nella sua prima stagione al “Franco Ossola” ha dimostrato di essere un elemento fondamentale in campo e negli spogliatoi, ha rinnovato l’accordo con la società biancorossa anche per l’annata sportiva 2024-2025.

Nella giornata di mercoledì 29 maggio ci sono stati dei colloqui tra la dirigenza biancorossa e alcuni giocatori e il primo annuncio è già molto importante.

Il comunicato del club:

Città di Varese comunica di aver rinnovato l’accordo con Ferdinando Votofrancesco per la stagione sportiva 2024-25

“Lo scorso anno sono arrivato a Varese perché avevo deciso di sposare il progetto Biancorosso. Dopo l’annata positiva appena conclusa, sono felice che il Città di Varese abbia deciso di ripartire ancora una volta proprio da me. Sono pronto a mettere in campo tutta la mia passione e la voglia di fare con la convinzione che, con il gruppo, potremmo raggiungere un risultato importante”. Queste le parole del nostro capitano.

SETTORE GIOVANILE

Chi invece non farà più parte del Città di Varese sarà Roberto Verdelli, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di responsabile. La separazione con Verdelli è la prima di una serie di mosse che porteranno a qualche variazione nell’organico, come era stato anticipato da Massimo Foghinazzi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’accordo con il Gavirate per il settore giovanile (leggi qui).

Il comunicato:

Città di Varese comunica che nella prossima stagione Roberto Verdelli non ricoprirà più il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile biancorosso. Un grazie a Roberto per il lavoro svolto in questi anni, con l’augurio di un futuro ricco di successi sportivi.