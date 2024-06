Il Varese conferma una colonna difensiva: Molinari ancora biancorosso

Nella mattinata di sabato 15 giugno arriva una notizia importante in casa Città di Varese: il difensore Stefano Molinari vestirà la casacca biancorossa anche la prossima stagione.

Un annuncio che arriva dopo qualche giorno di stallo sul fronte rinnovi, se si pensa che dopo gli iniziali accordi con Vitofrancesco, Banfi, Stampi, Malinverno e Ferrari, era più di una settimana che non si avevamo notizie a riguardo.

La conferma di Molinari assume un’importanza ancora maggiore considerando che il difensore classe 2000, oltre che essere varesino di nascita, nell’ultima stagione è stato un fondamentale perno della retroguardia.

La speranza è che a Molinari seguano altre conferme così da mettere in pratica le parole spese sulla volontà di confermare buona parte della squadra della stagione appena conclusa.

IL COMUNICATO

Città di Varese comunica che il difensore Stefano Molinari vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione.

“Sono molto felice della conferma e per questo ringrazio la società. Il progetto è ambizioso e io sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto me stesso. Abbiamo finito da poco ma ho già voglia di tornare in campo”, le parole di Molinari.