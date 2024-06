Impresa di Mattia Bellucci: batte Goffin e giocherà a Wimbledon

David Goffin si piega per respingere la palla bassa alla propria sinistra, lui capisce il momento e si muove rapido verso la rete, trova il campo libero, incrocia la volée che rimbalza in campo e si spegne sul fondo. In quel momento Mattia Bellucci si sfila la fascia bianca intorno alla testa, e si sdraia a pancia in giù con la faccia nell’erba del campo 1 dove si gioca il torneo di qualificazione. Poi alza gli occhi e capisce che è fatta: il 23enne di Castellanza ha guadagnato per la prima volta in carriera l’ingresso nel tabellone principale di Wimbledon.

Una vera e propria impresa quella del giocatore mancino, numero 148 del mondo, capace di battere un giocatore esperto come il belga Goffin, uno che in carriera è salito al numero 7 del mondo, ha vinto sei tornei ATP, disputato la finale dei Masters. E guai a pensare che si tratti di una vecchia gloria (nonostante il numero 83 in classifica): settimana scorsa Goffin ha vinto il Challenger di Ilkley proprio sull’erba, per dire come sia tuttora un giocatore di alto profilo.

Ma Bellucci, oggi, è stato più forte e su questo non ci sono dubbi. Lo score della partita recita 6-3, 2-6, 7-6, 6-4, tre set a uno, con alcuni momenti chiave in cui il giocatore allenato da Fabio Chiappini ha dimostrato tutto il proprio spessore. Il tie-break del terzo è stato uno di quelli, perché Goffin aveva rimontato un break e sembrava avere nelle mani l’inerzia del parziale.

E poi l’avvio del quarto set, quando Bellucci ha strappato il servizio al belga con una strepitosa volée in tuffo, non così diversa da quella di Sinner ad Halle la scorsa settimana. Di nuovo: avanti 4-1 nel quarto set, Mattia è stato rimontato sino al 4-4 ma ha trovato la forza di respingere una palla-break, di vincere il nono gioco (ritrovando punti in battuta) e di strappare di nuovo il servizio a Goffin nel game decisivo.

«Sono davvero felicissimo – ha detto Bellucci nella classica intervista in campo dedicata al vincitore – Nel terzo ero avanti un break e mi sono detto che avrei dovuto lottare su ogni punto anche se avessi subito un controbreak. Poi la volee in tuffo che mi ha dato il break all’inizio del quarto me la ricorderò per sempre. Sono arrivato qui con tanta più fiducia rispetto all’anno scorso, senza risultati particolari ma giocando tanti tornei e sono giunto preparato. Sono felicissimo di andare all’All England Club».

L’emozione tira un piccolo scherzo a Mattia che dice di aver ottenuto oggi la prima vittoria contro un “top 100” del mondo. Non è così ma poco importa: «Spero ora di salire al mio best ranking (ovvero il numero 142 ndr): sono felice ed emozionato».

Prima di oggi Bellucci ha giocato il primo turno di uno Slam in due occasioni: agli Australian Open 2023 (battuto da Bonzi) e al Roland Garros di quest’anno (battuto da Tiafoe). In entrambe i casi sono state sconfitte onorevoli al termine di partite giocate alla pari contro avversari ben più alti in classifica. Ora l’attesa per il sorteggio di venerdì che determinerà il primo turno del leggendario torneo sull’erba londinese.