In bici tra trincee, natura e divertimento fino alla cima del Monte Chiusarella

Ci vogliono solo pochi chilometri, spirito d’avventura e… una bicicletta, per raggiungere la cima del Monte Chiusarella. Situato sopra Varese, si presenta con i suoi 915 metri di altezza, che permettono di scoprire tanti piccoli sentieri e alcuni resti delle linee difensive della linea Cadorna

Proprio sotto il monte di trova il borgo della Rasa, rione di Varese, dove ogni anno, durante il periodo natalizio, ospita uno dei mercatini più caratteristici della zona.

Si può lasciare la macchina al parcheggio del cimitero del paese e iniziare subito la pedalata. Nel caso si voglia viaggiare con i mezzi, si ricorda che sulla linea extraurbana N10 Varese-Ghirla-Luino, ogni domenica d’estate è possibile caricare sul bus le biciclette. Verrà infatti montato l’apposito portabici posteriore, dove sarà possibile caricare il proprio mezzo.

Seguendo le indicazioni ben segnalate lungo il vecchio percorso militare, il tempo impiegato per la salita sarà di circa un paio d’ore. Il sentiero si presenta quasi tutto sterrato, con alcune pendenze più impegnative in alcuni tratti.

Per fare una breve sosta e riprendere le energie ci si può fermare a metà salita circa e ammirare i resti delle fortificazioni costruite durante il conflitto mondiale. Una volta recuperate tutte le energie, si riparte per arrivare fino alla cima. C’è da dire che la fatica verrà ripagata con il bellissimo paesaggio che offre il monte.

PIAN VALDÈS

La prima meta è l’Alpe Ravetta, dopo la strada si stringe e in poco più di venti minuti si arriva a Pian Valdés a quota 702 m. La salita che porta al pian Valdès si snoda nei boschi ed è piuttosto ripida. Ma in poco più di mezzo chilometro si raggiunge la terrazza naturale del Pian Valdés, dove è possibile rilassarsi e ammirare il panorama. Quindi, la salita prosegue più morbida su un sentiero in ghiaia e terra lungo i tornanti con piccolo strappo finale verso il pratone di vetta.

LA CHIUSARELLA UN BALCONE SULLA FASCIA ALPINA E PREALPINA

Nonostante l’altura modesta (solo 915 metri di altezza sul livello del mare) una volta arrivati in cima è possibile ammirare un panorama mozzafiato a 360° sui laghi e la fascia alpina e prealpina.

La Chiusarella, con il suo caratteristico “pratone di vetta” nelle giornate limpide permette agli escursionisti di ammirare dall’alto tutto quanto la circonda. E allo stesso tempo consente a chi si trova a valle di riconoscere chiaramente la Chiusarella, unica cima prealpina della zona ad essere completamente pelata in vetta, in ricordo di una attività pastorizia che non esiste più e che storicamente ha frenato l’avanzata del bosco.

Una volta riposati, si riparte per la discesa, e per concludere al meglio la giornata, due eventi in Varese possono fare al caso vostro.

Una volta riposati, si riparte per la discesa, e per concludere al meglio la giornata, due eventi in Varese possono fare al caso vostro.