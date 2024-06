In pensione le maestre Grazia e Loredana, due colonne dell’ex Canziani e della Don Bosco di Varese

Anche per gli alunni della primaria Don Bosco di Varese quello di oggi è stato l’ultimo giorno di scuola. Ma non è stata una mattinata qualsiasi: per le maestre Grazia e Loredana era l’ultimo giorno di scuola.

Vanno in pensione dopo aver trascorso in aula 44 anni Grazia e 43 Loredana. Una lunga storia vissuta nella scuola, a contatto con migliaia di bambini e bambine.

Al suono della campanella, dunque, l’emozione era evidente: saluti, abbracci, lacrime di commozione. E quel grande cuore con all’interno la parola “Grazie” come segno di riconoscimento per due figure fondamentali.

«Per noi non era un lavoro. Ogni mattina venivamo a scuola, che è una cosa diversa. Entravi in classe con 21, 22, 25 alunni e tutto il resto del mondo spariva. Eravamo solo noi e loro » racconta Loredana.

« Molti ci dicono di provare invidia – aggiunge Grazia – e forse hanno ragione, ma concludere questa lunga esperienza mi lascia un enorme vuoto. Sono stati anni intensi ma bellissimi perché ho trovato sempre un ambiente stimolante, accogliente, sereno e collaborativo».

Le due maestre hanno vissuto una lunga esperienza all’ex primaria Canziani, al Montello, scuola chiusa nel 2017 per problemi di sicurezza: « Lì avevamo creato un gruppo fantastico – ricorda la maestra Grazia – tutti lavoravano per migliorare costantemente. C’era collaborazione tra le insegnanti, con l’associazione genitori che era una colonna portante. Quella serenità e quella sinergia le abbiamo ritrovate alla Don Bosco che sta crescendo sempre di più con un lavoro di squadra proficuo».

La Canziani è rimasta nel cuore delle due maestre che vissero con grande amarezza la vicenda della chiusura. Negli anni, però, sono riuscite e ritrovare la magia di quell’esperienza. « Lasciamo classi davvero belle – commenta la maestra Loredana – Spesso si sente dire che oggi i bambini sono diversi rispetto al passato, che i genitori sono cambiati, sono più difficili. Ma noi non possiamo che parlare con entusiasmo di tutto ciò che abbiamo vissuto. Ogni attimo, ogni esperienza sono stati vissuto con soddisfazione soprattutto perchè l’abbiamo sempre fatta insieme».

Loredana e Grazia lasciano la scuola contemporaneamente: « Non avrei potuto continuare senza di lei…» commenta Loredana che parla di un futuro ancora in coppia: « Da settembre vorremmo metterci di nuovo a disposizione, di chi è in difficoltà. Non sappiamo ancora come e in che modo, ma se ci sarà bisogno di dare una mano, noi ci saremo» assicura Grazia.

E i bambini? « Nelle ultime due settimane ci hanno coccolato con regali, disegni, pensieri» dice Loredana. « Una bimba di seconda mi ha detto: Maestra Grazia ci hai fatto uno scherzo, vero?»

Nessuno scherzo, le due maestre hanno concluso l’esperienza quotidiana e costante in aula. Ma la scuola non si libererà di loro….