Incidente sul lavoro, 18enne ferito a Mornago

Un giovane di 18 anni è rimasto ferito sul lavoro alla Bea Ingranaggi di Mornago la mattina di martedì 25 giugno.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9 del mattino. Il giovane si è ferito alle mani mentre utilizzava un macchinario.

Il 18enne è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, cioè non in immediato pericolo di vita.

Sul posto sono inoltre intervenuti l’auto medica e l’ambulanza. Allertati anche i carabinieri di Gallarate.