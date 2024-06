“Ispra per tutti”, la civica che sostiene Domenico Gioia, si presenta al Don Guanella

“Ispra per tutti” la civica che sostiene la candidatura di Domenico Gioia alle prossime amministrative, presenterà programmi e candidati in una nuova serata aperta al pubblico. L’iniziativa è in programma questa sera, lunedì 3 giugno, alle 21 al Centro Don Guanella. Nella serata di domani inoltre è in programma la “Brainstorming night”, una serata di confronto per i più giovani. L’iniziativa si terra dalle 21:30 presso il circolo culturale ANPI di Ispra.

La campagna elettorale si chiuderà il 6 giugno con un incontro nella Sala Serra del Comune.