Codice etico e dialogo al centro: “Ispra per tutti” guidata da Domenico Gioia si presenta

Un Piano di Governo del Territorio partecipato e condiviso, basato sul consumo di suolo zero, attenzione alle vulnerabilità idrogeologiche del territorio, ed energie rinnovabili; investimenti sulla cultura con nuove infrastrutture e servizi per promuovere attività di aggregazione sociale e svago per tutte le età; progetti di inclusività e qualità della vita, azioni mirate a sostegno di sviluppo economico, turismo sostenibile, e collaborazione costruttiva con il Centro Comune di Ricerca e con i Comuni limitrofi. Sono questi alcuni dei punti del programma della lista “Ispra per tutti”, guidata dal candidato sindaco Domenico Gioia che si presenterà al pubblico Mercoledì 15 Maggio alle ore 21.00 all’Hotel Europa, via al Porto 68, Ispra.

La civica ha individuato nel programma anche una serie di azioni che avranno al centro le “Politiche di solidarietà” attraverso l’aumento dell’attenzione verso i soggetti più fragili della popolazione ed investendo attivamente su servizi mirati per diverse fasce d’età. «Attraverso incontri pubblici, consultazioni aperte e un dialogo sincero e costante, ci impegniamo a coinvolgere attivamente la comunità nelle decisioni amministrative e sociali – spiegano i promotori della civica -. Vogliamo costruire un rapporto di fiducia e collaborazione, rendendo i cittadini parte integrante del processo decisionale. La lista “Ispra per Tutti” è composta da persone giovani e meno giovani che, con entusiasmo e responsabilità, desiderano un cambiamento radicale nel governo della cosa pubblica. Tutti i candidati della lista condividono analoghi principi, che devono ispirare e guidare l’azione di una Amministrazione Comunale aperta, trasparente e responsabile. A tale proposito, il Sindaco e i candidati consiglieri hanno sottoscritto un “Codice Etico” che richiama tali valori. Per partecipare da subito a questo progetto, rivolgetevi a Domenico e a tutti i membri della lista, che saranno felici di incontrare ed ascoltare le idee dei concittadini».

Il candidato Domenico Gioia, punta sulla propria esperienza nel settore privato e pubblico, ha ricoperto negli anni l’incarico di assessore e poi di sindaco del Comune di Brebbia. «La neonata lista – si legge nella presentazione del gruppo – è scaturita dal progetto “Il Tavolo delle Idee”, un unicum nel panorama isprese, e che ha visto la forte partecipazione della cittadinanza. Partendo dalla discussione dei problemi del paese, si è sintetizzato un programma progressista. È questo il suo vero elemento distintivo. Il candidato Sindaco e i candidati consiglieri sono stati scelti da un gruppo affiatato, per realizzare il programma condiviso: un approccio corale che si intende mantenere. “Ispra per tutti” è un gruppo nuovo e credibile, un segnale di cambiamento per chi in passato ha ascoltato solo parole vuote di stanche campagne elettorali. “Ispra per tutti” offre una valida alternativa, il motivo per affermare la propria volontà attraverso il voto. Una scelta possibile anche per chi prima non ha trovato rappresentanza. “Ispra per tutti” è il vero punto di rottura con la storia politica del paese degli ultimi anni, fossilizzata sulla continuità sia negli schieramenti di maggioranza che di minoranza. “Ispra per Tutti” rappresenta il Riformismo Civico del paese che mancava, fondato su trasparenza amministrativa, comunicazione e partecipazione attiva della cittadinanza. Un approccio che rinnovi ideali e senso di comunità, traducendo i bisogni degli ispresi in obiettivi concreti, da perseguire con il supporto diretto di tutti i cittadini».

Oltre alla presentazione pubblica, la civica ha in programma diversi gazebo elettorali che saranno presenti nelle piazze del paese per tutto il mese di Maggio. Per informazioni e per contattare la lista invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook “Ispra per Tutti”, o a scrivere alla mail isprapertutti@tiscali.it.

