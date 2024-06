La nuova giunta del sindaco Tardugno a Caravate

Primo consiglio comunale per il secondo mandato del sindaco Nicola Tardugno a Caravate. La seduta si è aperta col giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti ad un folto pubblico di cittadini, tra cui i rappresentanti delle associazioni Caravatesi: la presidente Filarmonica Caravatese Maria Luisa Aimini, il presidente Pro Loco Roberto Malacarne, la protezione Civile con Andrea Marin e Francesco Rota e il capogruppo Alpini Caravate Armando Cadario.

La Giunta sarà composta da Ilaria Azzimonti, nominata Vice Sindaco, che continuerà ad occuparsi di Servizi Sociali, Scolastici ed Educativi e da Carlo Rosnati quale Assessore a Sicurezza, Viabilità, Digitalizzazione ed Informatizzazione. II Capogruppo sarà Paolo Mencucci, che continuerà ad occuparsi di Sport, Impianti ed Associazioni Sportive.

Sono stati nominati anche dei Consiglieri Delegati: Fabio Ferrario: Informazione, Comunicazione e Attuazione Programma; Gioacchino Fumante: Ecologia, Verde Pubblico e Agenda 21; Alessandra Amato: Cultura, Associazioni Culturali, Celebrazioni e Sistema Bibliotecario; Diego Guerrieri: Protezione Civile; Cinzia Del Grande: Tematiche Giovanili – Bandi e Finanziamenti; Alessandro Gargano: Distretto del Commercio.

Rimangono in capo al Sindaco Bilancio, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni, Urbanistica, Personale, Ambiente e rapporti con Colacem. Nell’occasione, oltre ad approvare le linee programmatiche e a nominare i membri delle Commissioni Giudici Popolari ed Elettorale, è stata effettuata una variazione per completare alcuni interventi già visionati nel corso del precedente mandato: dossi in via Verdi, colombari al cimitero e piccole manutenzioni, nonché per approvare le nuove tariffe TARI ed il piano Economico e Finanziario ad esso relativo.