La “Varesina” si rinnova ogni anno: tante discipline oltre alla ginnastica

L’anno sportivo 2023/24 per la Società Varesina di Ginnastica e Scherma è stato caratterizzato da tanto impegno da parte di atleti e istruttori che hanno dato grandissime soddisfazioni.

Per la sezione artistica il traguardo più alto è stato raggiunto con la riconferma della nostra squadra nel prestigioso campionato di Serie B conquistato nella scorsa stagione dopo ben 19 anni. Le nostre ragazze si sono distinte anche nel Campionato Nazionale Allieve e nella Coppa Campioni raggiungendo ottimi piazzamenti.

Anche le ragazze della sezione Silver si sono fatte valere nelle gare regionali conquistando svariati podi oltre alla nomina di Campionesse Regionali nella categoria di livello più alto “LE” , e disputeranno a breve le Nazionali a Rimini.

Grandi risultati anche per la disciplina di trampolino elastico dove il nostro Riccardo è stato convocato per la gara internazionale “Quattro Motori per l’Europa”.

Costantemente in espansione il nostro settore Arrampicata con corsi specifici per bambini, ragazzi e adulti oltre alla libera frequenza.

Allo stesso modo risulta sempre in crescita il corso di Danza Aerea con allenamenti dedicati alle bambine e ragazze dove ci si diverte con armoniose evoluzioni su cerchio e tessuti sospesi in aria.

In rapida espansione anche la sezione di arti marziali con corsi di Nippon Kempo e Aikido mentre una grande innovazione per la prossima stagione saranno i nuovi Corsi Fitness per tutti i gusti ed età.

Grazie a questi risultati ci carichiamo per affrontare al meglio gli allenamenti e crescere insieme con il nostro motto di sempre: “GAMBA VARESINA!”