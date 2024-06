Laureati 50 anni fa: l’Ordine dei Medici li festeggia a Villa Cagnola di Gazzada

Venerdì 28 giugno alle 17.30 si svolgerà la Giornata del Medico, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno. Un momento voluto dall’Ordine dei Medici per premiare con la pergamena e il caduceo quanti hanno tagliato il traguardo del 50° di Laurea in Medicina. Verranno premiati anche i neolaureati in medicina del 2023 con il Codice Deontologico e il Caduceo in un ideale passaggio di testimone che sottolinea continuità e rinnovamento della professione medica.

«Organizziamo ancora una volta la Giornata del Medico per celebrare i valori della nostra professione, che viene rappresentata a Villa Cagnola dai medici che hanno maturato una lunga esperienza sul campo e dai giovani camici bianchi che si affacciano alla professione – spiega la Dottoressa Giovanna Beretta, Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese -. Ai medici con 50 anni di laurea va la nostra gratitudine per l’impegno e la professionalità dimostrata in tutti questi anni. Un augurio di buon lavoro va ai giovani che si sono laureati nel 2023: con la consegna del Codice deontologico, sottolineiamo l’importanza, nella professione, dell’etica e della deontologia, che devono sempre accompagnare competenza e capacità di ascoltare il paziente e i suoi bisogni».

La cerimonia sarà arricchita dalla lettura, da parte dell’attrice e drammaturga Angela Demattè, di alcune pagine tratte dal “Diario di un giovane medico” di Bulgakov e del Giuramento di Ippocrate.

Interverranno anche il Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria e il duo Dama composto da Mariachiara Cavinato (viola) e Davide Crenna.

PROGRAMMA

Apertura della Cerimonia con breve esibizione del Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria

Ore 17:30

Saluto della Dr.ssa GIOVANNA BERETTA, Presidente dell’OMCeO Varese

Saluto del Prof. ANGELO TAGLIABUE, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria

Ore 17:45

Angela Demattè, Attrice ed Autrice Teatrale, leggerà alcune pagine dal “Diario di un giovane medico” di Michail Bulgakov

Ore 18:00

Consegna della pergamena e del caduceo ai Medici con 50 anni di Laurea

Ore 18:30

Consegna del Codice Deontologico e del caduceo ai Medici iscritti all’Albo, Laureati nell’anno 2023

Lettura del Giuramento di Ippocrate da parte di Angela Demattè.

CHIUSURA

Gaudeamus Igitur

MEDICI CON 50 ANNI di LAUREA