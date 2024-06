L’esame per la patente con l’“auitino“, a Como in Motorizzazione arriva la polizia: denunciato

Non è la prima volta che succede, e proprio a Como anche di recente (ma le cronache a macchia di leopardo riportano di casi analoghi a tutte le latitudini): il miraggio dell’esame di guida – la teoria -passato senza studiare e grazie a qualche diavoleria tecnologica. Ma gli esaminatori chiamano il 112.

Così la polizia di Stato ha denunciato un 33enne egiziano, residente a Bareggio (Mi), poiché, durante la prova per il conseguimento della patente di guida ha utilizzato degli auricolari. Nella mattinata di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Tentorio, nella sede della motorizzazione civile, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto che stava probabilmente facendo uso di dispositivi elettronici, che gli consentivano di ricevere dei suggerimenti dall’esterno, per tentare di superare la prova teorica dell’esame di guida.

Appena giunti sul posto gli agenti, parlando con l’esaminatore, hanno appreso della presenza di un soggetto visibilmente agitato, seduto alla postazione d’esame, e lo hanno invitato ad uscire dall’aula, portandolo in uno stanzino. Qui l’uomo ha consegnato spontaneamente un telefono cellulare ed un auricolare. Accompagnato in questura per gli accertamenti, lo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato denunciato per violazione dell’art.1 della Legge 475/1925, che punisce questo tipo di condotte illecite.