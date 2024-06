L’estate alla Fondazione Molina di Varese inizia con due eventi

Inizia l’estate alla Fondazione Molina: nei prossimi mesi saranno previsti appuntamenti musicali, laboratori e attività per tutti i nostri Ospiti residenti e le loro famiglie nel parco della struttura. Segnaliamo, di seguito, due appuntamenti ormai considerati tradizionali per il Molina e tutta la cittadinanza nel mese di giugno:

Sabato 15 giugno ore 15.30: seconda edizione della SFILATA DI MODA con la partecipazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC). L’evento sarà organizzato da Luciana, storica volontaria della Fondazione, insieme ad altre volontarie e supportata dal nostro servizio Animazione. Per l’occasione alcune nostre dipendenti sfileranno per gli Ospiti con abiti realizzati dalla volontaria stessa, insieme ad altre sarte volontarie e dalla sartoria Angela di Milano. Un ringraziamento a Vincenzo Alauria e famiglia per l’impegno nella realizzazione di questo evento. In caso di maltempo la sfilata si terrà all’interno della Fondazione (zona teatro)

SABATO 22 giugno ore 15.30: PROCESSIONE LITURGICA dedicata agli Ospiti, alle loro famiglie e ai dipendenti della Fondazione. Il percorso, allestito come ogni anno da dipendenti e volontari, sarà guidato dal nuovo vicario episcopale della zona di Varese Don Franco Gallivanone. Il tema quest’anno sarà “Gesù e le donne” e a commentare le quattro stazioni saranno donne dipendenti, volontarie e Ospiti della Fondazione.