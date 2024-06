Lombardia Style: incontro strategico per il turismo e l’attrattività in provincia di Varese

Sarà un’occasione di riflessione e dialogo con enti e imprese che operano nel settore turistico in provincia di Varese. L’appuntamento, cui parteciperà l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, è per venerdì 14 giugno, in Camera di Commercio.

Al centro dell’incontro, che rientra nell’iniziativa Lombardia Style promossa dalla stessa Regione Lombardia, ci saranno alcuni dei punti chiave dell’attrattività territoriale: dal turismo alla moda, dall’architettura alla nautica, fino al design e al cibo. In particolare, l’incontro si concentrerà sulle risorse che, in tali ambiti, può offrire il territorio varesino, puntando sulla loro valorizzazione e sui traguardi raggiunti in materia di turismo e attrattività. Non mancherà, poi, l’illustrazione delle più recenti misure regionali che toccano appunto la promozione turistica con i nuovi progetti di marketing territoriale.

«Tra questi, s’inserisce a pieno titolo Lombardia Style: un’iniziativa che vuole promuovere un marchio innovativo e che è stata fortemente voluta per valorizzare le caratteristiche di ogni singolo territorio anche attraverso una brochure da collezionare, un docufilm e una serie di gadget brandizzati – spiega l’assessore Barbara Mazzali -. Vogliamo insomma racchiudere ed esaltare l’impegno e la determinazione, nonché le capacità degli imprenditori e di tutti quegli operatori che contribuiscono ogni giorno a fare di questo territorio un’eccellenza riconosciuta nelle diverse parti del mondo. Eccellenze che caratterizzano anche il Varesotto con i suoi laghi e i suoi parchi oltre che le preziosità artistiche e culturali rappresentate dai ben quattro siti Patrimonio dell’Umanità Unesco».

L’incontro, che si terrà a partire dalle ore 10.30 nella sede camerale di piazza Monte Grappa, si rivolge a imprese, organismo, enti e associazioni di categoria attivi nei settori del turismo, e dell’attrattività e promozione insieme a tutti quelli collegati. Per tutti gli operatori sarà un utile momento di confronto sui traguardi raggiunti in ambito di promozione turistica e sulle sfide future.

Non mancherà, al termine della presentazione di Lombardia Style a cura dell’assessore Mazzali, un momento per il dialogo con gli stakeholder, volto a raccogliere opinioni e riflessioni sul tema.

La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online su www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.