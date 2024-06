L’Università chiamata a indicare il nuovo direttore dell’ortopedia di Cittiglio e Angera

Non è ancora stabilito quando avverrà il passaggio del professor Angelo Surace dalla guida dell’ortopedia degli ospedali di Cittiglio e Angera all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’azienda ospedaliera Sette Laghi ha presentato la richiesta all’Università dell’insubria per sapere chi sarà il successore.

Il posto, lo ricordiamo, è “accademico” e spetta all’ateneo la scelta. Al momento non c’è indicazione ufficiale per il nuovo direttore. Il professor Surace venne nominato direttore del Verbano nel dicembre 2022 e qui venne anche trasferita la sede della scuola di specialità che lo scorso anno ha visto l’assegnazione di 9 borse di studio da parte del Ministero e una dalla Regione.

La partenza, se pur nell’aria da diversi mesi, pone sotto i riflettori la specialità di ortopedia e traumatologia del Verbano. Ricordiamo che a Luino l’equipe diretta dal dottor Massimo Masola è in sofferenza: la ricerca di specialisti non ha portato a rinforzare adeguatamente la struttura e l’azienda ospedaliera è stata messa in rete con l’Asst ortopedica lombarda, quella del Gaetano Pini di Milano a cui l’assessore Bertolaso ha affidato il compito di reclutare specialisti da smistare su territorio. L’ospedale milanese ha aperto da mesi un bando per trovare medici disposti a spostarsi sull’alto Verbano.

Il professor Surace lascia una squadra molto apprezzata e gli specializzandi della scuola che lui stesso dirige dal 2016. Il nome del successore permetterà di riportare serenità nei due presidi periferici.