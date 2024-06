“Luvinate Solidale”: porchetta, musica e fumetti per una buona causa al Parco del Sorriso

Domenica 9 giugno, il Parco del Sorriso di Luvinate si animerà con la quarta edizione dell’evento “Luvinate Solidale”, un’iniziativa che unisce gastronomia, cultura e solidarietà.

L’appuntamento, fissato per le ore 12:00, offre un pranzo a base di Porchetta “Italica” di Campli, una delizia tipica abruzzese, servita in panini dal gusto sopraffino. Ma non è tutto: saranno disponibili anche altre specialità culinarie per soddisfare tutti i palati.

La giornata inizierà alle 11:30 con il concerto di apertura della sagra, eseguito dall’Associazione Filarmonica di Comerio, che intratterrà i presenti con una selezione di brani musicali che allieteranno l’atmosfera.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio di fumetto, curato dal fumettista Tommaso Bianchi, noto per i suoi lavori con Bonelli e Marvel. Un’occasione unica per i bambini di esplorare il mondo del disegno e della narrazione visiva, apprendendo dai migliori.

Per partecipare al laboratorio, è necessaria la prenotazione entro il 7 giugno 2024, inviando una email a: zcbianchi@gmail.com. Anche per il pranzo da asporto è richiesta la prenotazione entro le 12:30 di sabato 8 giugno, al numero 338 2265879.

L’evento ha una forte componente benefica: il ricavato sarà destinato al sostegno delle reti scolastiche per i bambini poveri della scuola primaria Saint Joseph di Plateau Bateke nella Repubblica Democratica del Congo, gemellata con la scuola primaria “C. Pedotti” di Luvinate.

Un grazie speciale va alla Macelleria Foco Andrea di Campli per la fornitura della famosa porchetta e a tutti gli sponsor e collaboratori che hanno reso possibile questa giornata.