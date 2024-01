Da Casciago agli USA a disegnare alieni per la Marvel

Un sogno che si avvera: lavorare con una delle case editrici più famose del mondo nel campo della fumettistica e disegnare uno dei suoi soggetti più amati.

È quanto ha portato il nuovo anno a Tommaso Bianchi, 43 anni, disegnatore e fumettista di Casciago, entrato a far parte della squadra della Marvel: a febbraio uscirà in USA il primo volume della nuova serie Alien Black White and Blood, la firma di Tommaso Bianchi sarà sul terzo volume con uscita prevista intorno ad aprile.

Da sempre appassionato di disegno, Bianchi ci aveva raccontato già una decina di anni fa come la sua matita non si sia mai fermata, fin dai tempi del liceo.

Formatosi alla corte del maestro Corrado Roi, disegnatore di Dylan Dog di Laveno Mombello, lavora in Sergio Bonelli (la più nota e apprezzata casa editrice italiana) dal 2014 ed è tutt’ora sono nello staff della serie fantasy Dragonero con cui collabora da un paio d’anni.

Il “drago di Natale” disegnato per i lettori di VareseNews da Tommaso Bianchi

Nella sua formazione ha fatto esperienze in Francia oltre che nel nostro Paese, con il passaggio fondamentale per la sua carriera coinciso con la graphic novel “Le cronache del Seprio”, prima di lanciarsi sul mercato americano grazie a Dynamite Entertainment prima con Barbarella e poi con la miniserie King Kong The Great War che porta la sua firma e che vede uno dei suoi idoli come autore della copertina, Jae Lee. Grazie al Lucca Comics ha incontrato poi le due big del mercato USA: DC Comics (quella di Batman e Superman, con cui ci sono discorsi aperti per il futuro) e Marvel (quella dell’Uomo Ragno e degli Avengers).

«Marvel ha apprezzato il mio stile e mi ha affidato ad un editor interno per le prove sull’Uomo Ragno, Miles Morales. Neanche il tempo di finirle (le ho poi finite e consegnate) e un altro editor interno mi ha affidato un piccolo lavoro su Alien per partire – racconta Bianchi, sposato con Laura e papà di due bimbe di 1 e 6 anni, Lea e Luna -. Per chi mi conosce Alien è una fede per me, in ufficio ho Aliens ovunque, l’ho trasformato in una specie di presepe alieno (come si vede nella foto sotto). Parto gasato per questa nuova avventura, posso dire che lavoro con il top dei top in Italia grazie a Bonelli e ora anche nel mondo con Marvel. Mi trovo benissimo sia con Dragonero che con Dynamite, anche Marvel come impostazione di lavoro e sceneggiatura delle tavole mi piace, soprattutto per la linea narrativa molto cinematografica».