Mimma Agnusdei entra in segreteria alla Camera del Lavoro di Varese

L’assemblea generale della Cgil di Varese ha eletto Mimma Agnusdei, che entra a fare parte della segreteria della Camera del lavoro di Varese in sostituzione di Daniele Bandi, diventato direttore Inca di Milano. L’elezione è avvenuta venerdì 28 giugno all cooperativa di Belforte.

La segreteria della Camera del Lavoro di Varese torna così ad essere formata da 7 componenti: Stefania Filetti, segretaria generale, Giancarlo Ardizzoia, segretario organizzativo, Pino Pizzo, Gaia Angelo, Stefano Rizzi, Giovanna Bianchi e Mimma Agnusdei.

All’assemblea ha partecipato Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia. Mimma Agnusdei, eletta con l’89% dei voti, ha ringraziato per la fiducia che le è stata accordata dall’assemblea generale e ha ripercorso le tappe della sua carriera sindacale. Agnusdei ha cominciato l’attività sindacale nel 2003 come delegata nel customer internazionale di Fiat/Alfa/ Lancia presso la sede dell’Alfa di Arese. Nel 2007 viene distaccata in qualità di funzionario di Slc, occupandosi di diversi settori produttivi, dai call center in outsourcing all’emittenza privata, dall’industria grafica alle telecomunicazioni. Nel 2018 viene eletta segretaria generale della Slc di Como. Con l’elezione di oggi entra a far parte della Segreteria Cgil Varese.