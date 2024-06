Musica classica a Casorate Sempione nella rinnovata Piazza Mazzini

Musica classica in piazza a Casorate Sempione: sabato 15 giugno (dalle ore 21) l’Orchestra filarmonica Europea Giovani si esibirà in piazza Mazzini in un “Concerto per la piazza ritrovata”.

Lo spazio principale della cittadina è stata infatti di recente rinnovato dall’amministrazione comunale che ha provveduto anche al restauro dell’adiacente Palazzo Cattoretti: i giovani musicisti sono quindi chiamati a dare vita alla piazza rinata.

L’orchestra – che ha una convenzione in PCTO con diverse scuole superiori quali lo scientifico di Varese e di Saronno, il Casorati di Novara, il Verdi di Milano e il Candiani di Busto – è diretta dal maestro Marcello Pennuto che risiede proprio a Casorate. Il programma del concerto prevede musiche di Vivaldi, Mozart, Quantz, Beethoven ed Händel.

Un programma vario e impegnativo che, come sempre in questi casi, dà spazio anche a giovanissimi solisti che si cimentano con composizioni emblematiche per il loro strumento. Per la prima volta, inoltre, verrà eseguita l’intera prima sinfonia di Beethoven. Per i giovani interpreti si tratta di un lungo lavoro durato quattro anni (uno per ciascun movimento) che ora giunge al termine.

Il concerto è a ingresso libero e alla piazza si potrà accedere solo a piedi poiché la via Torino sarà chiusa al traffico dalle 19. In caso di maltempo il concerto si terrà nella palestra comunale di via De Amicis.