Oltre 150 eventi per l’estate di Varese

Sono oltre 150 gli eventi che animeranno l’estate varesina da giugno a settembre. Dal centro ai quartieri, dal Sacro Monte al lago, sono tante le opportunità adatte a tutte le età, con concerti, teatro, cinema all’aperto, proposte gastronomiche, visite alla scoperta delle bellezze artistiche della città, sport, mostre e altro ancora. Per scoprire tutti gli eventi in programma, il Comune di Varese ha messo online un libretto che giorno per giorno illustra tutte le proposte estive che si svolgeranno a Varese.

«L’estate varesina offre centinaia di eventi, dal centro al Sacro Monte ai quartieri – dice la vicesindaca Ivana Perusin – Un modo per rendere ancora più attrattiva Varese sia per chi resta in città, sia per i tanti turisti che ogni anno sono sempre più numerosi sul territorio, anche grazie ai grandi eventi sportivi e culturali».

«Sono molte e diversificate le proposte culturali a Varese da giugno a settembre – dice l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – grazie a un ventaglio di iniziative che consente di valorizzare e promuovere alcuni dei luoghi più significativi della nostra città, unendo arte, musica, storia, intrattenimento e bellezza. Anche quest’anno, l’Assessorato alla Cultura affianca AD Management nella realizzazione del Varese Summer Festival, con uno spazio dedicato anche ad operatori culturali cittadini».

Si comincia a giugno con l’avvio di importanti rassegne, come la terza edizione di Conosci il tuo Patrimonio, l’iniziativa ideata dal Comune di Varese con un programma di visite e itinerari per conoscere le bellezze dell’arte e della storia della città. Tantissimi gli appuntamenti anche di Esterno Notte, la rassegna di cinema all’aperto che ogni estate anima i Giardini Estensi con i film più belli della stagione.

Tra le novità, c’è la nuova rassegna gastronomica Itinerari di gusto, per conoscere e gustare i prodotti e piatti della tradizione. Torna poi Storie di cortile, con musica e racconti tra corti e cortili. Nel mese di luglio appuntamento con l’iniziativa Tra Sacro e Sacro Monte, che porterà attori e spettacoli sulla via Sacra del borgo patrimonio dell’Unesco, mentre ai Giardini Estensi ci saranno i concerti e gli spettacoli del Varese Summer Festival.

Da non perdere la rassegna Musica nei luoghi nascosti, con aperitivi e DJ set in alcuni dei luoghi più belli del territorio, mentre sono diversi gli eventi negli spazi dell’arte contemporanea, come Villa Panza e la Fondazione Morandini. Tante anche le rassegne musicali, dalla musica classica al soul. A Ferragosto appuntamento con la tradizionale festa della Montagna a cura degli Alpini, mentre nel mese di settembre torna Sant’Ambrogio in strada, la festa che unisce musica dal vivo, buon cibo e artigianato. Ma sono ancora molte altre le proposte in città, per un’estate davvero tutta da vivere.

Il libretto Estate a Varese 2024 è online su vareseinforma.it.