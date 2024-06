Oltre mille preferenze per Franco Accordino, su 8.600 votanti

A Tradate oltre mille preferenze per Franco Accordino, capolista di “Nuovo Movimento Prealpino – Forza Italia“. Per la precisione 1.002 persone, su più di 8.600 votanti, hanno scritto la parola “Accordino” sulla scheda elettorale per le elezioni 2024, quasi il 12% delle persone che sono andate a votare. Un risultato non scontato, visto che già cinque anni fa, il vicesindaco uscente aveva già preso più di 700 voti.

TUTTI I VOTI E LE PREFERENZE DI TRADATE

Una prestazione, quella di Accordino che porta la sua lista a essere il primo partito della città di Tradate, con il 22,73% dei voti, di cui oltre la metà grazie alla prestazione di Accordino. Secondo partito la Lega del sindaco Bascialla, con il 21,77% dei voti. Terzo il Partito Democratico con il 17,99%, mentre al quarto si attesta la sorpresa delle lista civica nata per il candidato del centrosinistra, Tradate Futura, con il 14,10%.

Moderatamente entusiasta Franco Accordino: «Sono soddisfatto del fatto che il sindaco Bascialla si sia riconfermato, ma anche soddisfatto che la lista sia stata apprezzata dai moltissimi cittadini, che ci hanno fatto raggiungere un risultato importante. Per quanto riguarda l’aspetto personale non gli do nessuna rilevanza, se non che sarà uno stimolo per continuare a impegnarmi per la comunità. L’importante non è chi è avanti ma l’importante era vincere e continuare sulla buona strada».

Giusto per fare un paragone, nel centrodestra il secondo candidato più votato è stata Erika Martegani con 165 voti, poi Vito Pipolo con 155, entrambi del “Movimento Prealpino – Forza Italia”. Al quarto posto Stefano Candiani della Lega con 140 voti.

Nel centrosinistra la candidata più votata è stata l’ex sindaco Laura Cavalotti con 286 voti, per la lista partecipare sempre.