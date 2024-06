Pallavolo misto US Acli, vincono Sky Med e JRC Ispra. Tris di varesine alle finali nazionali

Tempo di finali per il 3° campionato di Pallavolo Misto – quindi con in campo uomini e donne contemporaneamente – organizzato da USAcli di Varese. Le partite decisive sono state ospitate nell’impianto del JRC Volley di Ispra per il secondo anno consecutivo e hanno incoronato le nuove squadre campioni provinciali delle due categorie su cui è articolato il torneo.

Galleria fotografica UsAcli: le tre squadre varesine qualificate alle finali nazionali di Cesenatico 3 di 3

Nel campionato d’Eccellenza svetta la Sky Med che ha battuto in finale la ProPaul. Podio anche per Bounty Volley davanti a Pink Sauce e all’Ars Saltrio, quinta classificata.

Sono invece i padroni di casa del JRC Ispra Volley a centrare il titolo nella categoria Amatori superando nell’ordine la Bat Squad e la Pro Caravate nel rush finale del torneo. Quarto posto per la Virtus Bisuschio davanti alla ProAnto.

Il campionato si è svolto in due fasi distinte: la prima “Qualificazione Nazionale” è terminata a fine gennaio dopo la disputa di 47 gare e ha determinato le squadre che hanno conquistato il diritto alla partecipazione all’edizione di “SPORTinTOUR 2024” UsAcli che si svolgerà a Cesenatico l’8 e il 9 giugno. Le formazioni che hanno acquisito il diritto alla partecipazione nazionale sono la Pink Sauce per il livello A (Elite/Champions), la ProPaul per il livello B (Top/Professionals) e il JRC Ispra Volley per il livello C (Basic).

La seconda fase “Primaverile” è quella che si è appena conclusa dopo lo svolgimento di 52 gare di andata e ritorno, semifinali e finali tra le prime cinque classificate (Eccellenza) nella fase di qualificazione e le ultime 5 (Amatori), che hanno determinato la classifica finale con la conquista del titolo di Campione Provinciale di categoria.

Come per le passate stagioni, il torneo ha sempre rispettato i principi di sano spirito sportivo e di salutare aggregazione oltre a un positivo aspetto in termini di divertimento e applicazione di promozione sportiva USACLI.