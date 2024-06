Palline sonore e biliardini adattati: un “calcetto alla disabilità”

NOTIZIARIO UISP del 19 giugno 2024

VARESE – Un calcetto alla disabilità

.

Oggi, mercoledì 19 giugno, nello Spazio Happiness dell’Oratorio di San Vittore di via san Francesco 15 a Varese, è in programma il torneo di calcio balilla per non vedenti, con biliardini adattati e palline sonore. L’evento è organizzato dall’associazione civica “Varese Praticittà”, in collaborazione con lo Spazio Happiness della Pastorale Giovanile e diverse realtà associative sportive di persone con disabilità e giovani adolescenti, nonché patrocinata dal Panathlon Club Varese.

UISP Varese parteciperà e arricchirà la premiazione con i suoi gadget. Le partite si disputano dalle 15 alle 18,30.

ARTI MARZIALI – Ovazione per Allesina “Vincere è accogliere”

Arti marziali e danza sono stati protagoniste, per due giorni, del Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio. Praticanti di ogni età hanno dato vita ai personaggi di “Alice nel paese delle meraviglie”, grazie all’evento che – prima dell’estate – chiude la stagione invernale della società Csk affiliata a Uisp.

Ovazione per l’ospite d’onore, il campione con sindrome di Down Mattia Allesina. Il direttore tecnico Csk, società affiliata alla Uisp, Paolo Busacca dichiara: «Vincere e accogliere, cerchiamo di fare entrambe le cose». E ancora: «Il nostro ospite d’onore Mattia Allesina ha creato molto entusiasmo, una scelta invitare Mattia che è in linea con la strada che il Csk ha deciso di percorrere, cercando di tenere alto il livello della pratica, senza mai dimenticare che l’inclusione è fatta di azioni reali».

GINNASTICA RITMICA – Campionato nazionale Uisp: lo sport davvero per tutti

Il Campionato nazionale di ginnastica ritmica Uisp ha visto l’esibizione di Giorgia, giovanissima atleta con disabilità, che ha emozionato tutti. Emozione e lacrime, al Campionato nazionale Uisp di ginnastica ritmica, per l’esibizione della rappresentativa lombarda Special Rythmycs, formazione composta da un gruppo di atlete dell’Accademia Frida di Milano e da Giorgia, un’atleta con disabilità motorie gravi, che non le consentono di camminare e muoversi in autonomia, senza il sostegno di una struttura artificiale con rotelle.