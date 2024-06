Paolo Cervini presenta alla Ubik di Varese il suo romanzo “Ospite in villa”

Appuntamento con il giallo venerdì 28 giugno alla libreria Ubik di Varese, dove alle 18 lo scrittore Paolo Cervini presenta il suo romanzo “Ospite in villa”, edito da Morellini Editore.

Protagonisti una vecchia villa e terribili segreti di famiglia. Chiara Pozzi viene incaricata di periziare il patrimonio di una villa sul lago di Como. Riccardo Massetti, il proprietario, si offre di ospitarla. Chiara accetta e si butta nel lavoro nel tentativo di ignorare il trauma che la tormenta da anni. Ma ben presto si accorge degli strani comportamenti degli occupanti della villa: Riccardo Massetti indossa sempre occhiali da sole per celare lo sguardo; i domestici si raccomandano di evitare la stanza accanto alla sua; Umberto, l’anziano padre di Riccardo, lotta con la demenza nel tentativo di riesumare un evento di cinquant’anni prima di cui nessuno, per una sorta di tacita intesa, vuole parlare. Il mistero della villa darà a Chiara la forza per esorcizzare non solo i fantasmi che infestano quelle stanze buie, ma anche i propri?. Ingresso libero