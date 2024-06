Parapendio finisce nel lago Maggiore a Maccagno durante una regata. Salvato da Uvm e Cri

Attorno alle ore 13,30 di oggi (sabato), nelle acque del lago Maggiore antistanti Maccagno, durante lo svolgimento della Regata Internazionale EURILCA Master Series 2024, i gommoni dell’Unione Velica Maccagno e del gruppo O.P.S.A. Comitato Insubria Varese (idroambulanza NAU028 sotto il coordinamento tecnico di Paolo La Mastra) che prestavano assistenza alla manifestazione, sono intervenuti a soccorso di una giovane turista tedesca salvandola.

La ragazza volava con il proprio parapendio in una zona della costa piemontese dove non ci sono punti di atterraggio ed alla fine è stata costretta ad ammarare nel lago ad una trentina di metri dalla costa, trovandosi in forte difficoltà perché nell’acqua i cordini del parapendio si sono attorcigliati attorno alle gambe.

Il pronto intervento degli equipaggi UVM (Maurizio e Nicolò) e OPSA (Maurizio, Claudio e Mariagrazia) ha scongiurato il peggio recuperando a bordo la ragazza, spaventata ma illesa, e riportandola a terra a Cannobio luogo dal quale era partita per la sua escursione in parapendio.