Patronale, Busto Arsizio celebra San Giovanni con una settimana di eventi

La festa del santo patrono a Busto Arsizio durerà una settimana. Per San Giovanni Battista (24 giugno) la città si riempie di momenti tra svago, tradizioni, arte e cultura. Oltre alla tradizionale cerimonia delle benemerenze ai cittadini meritevoli, infatti, quest’anno tornerà la cena in piazza Vittorio Emanuele, affiancata da una inedita (mezza) Notte Bianca nelle piazze del centro. La presentazione è avvenuta questa mattina, mercoledì, con tutti i protagonisti che hanno contribuito a mettere in piedi un programma per tutti i gusti.

Come da tradizione, in occasione della Festa Patronale di San Giovanni Battista, lunedi 24 giugno si svolgerà la Giornata del Ringraziamento con l’attribuzione della Cívica benemerenza e dei riconoscimenti ai cittadini meritevoli.

Quest’anno la cerimonia si svolgerà a partire dalle 9.30 nel parco della villa Ottolini-Tosi (in sala Consiglio in caso di pioggia); alle 11.30 in basilica di san Giovanni sarà celebrata la santa messa solenne durante la quale saranno ricordati alcuni anniversari di ordinazione, il 50esimo di mons. Franco Agnesi, il 70esimo di mons. Claudio Livetti e di don Peppino Aldeni.

Come sempre in occasione della patronale sono stati organizzati altri eventi che, con la regia dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni, coinvolgano la cittadinanza e ampliano la festa nei giorni che la precedono e la seguono.

In programma momenti dedicati all’arte (installazione MOAI e visite guidate alle Civiche Raccolte) e alla musica (tre concerti), al cibo con due eventi (street food e cena di san Giovanni) e un inedito e appassionante approfondimento sulla tradizione dell’acqua di san Giovanni, con una serie di attività promosse da Casa delle erbe di Giuseppe Montalto. Conclude il periodo di festa la prima notte bianca di Busto Arsizio che animerà il centro giovedi 27 giugno.

Di seguito il programma in ordine cronologico

dal 13 giugno al 1 luglio – piazza Vittorio Emanuele

installazione di quattro sculture “MOAI” realizzate dagli artisti Urbansolid; evento a cura dell’Associazione Culturale “TraccePerLaMeta”. Si tratta di un progetto di grande valenza culturale e sociale, e di notevole impatto visivo, che fa seguito al progetto “Get Out” realizzato dagli stessi artisti lo scorso 24 giugno: in vista dell’apertura del cantiere per la riqualificazione delle vecchie carceri, srotolarono dei tessuti colorati dalle finestre delle celle a simboleggiare l’imminente rinascita dell’ edificio. L’opera è rimasta esposta per tutta l’estate fino all’avvio dei lavori. Quest’anno gli Urbansolid posizioneranno nella piazza 4 sculture in vetro resina e di grandi dimensioni (sono altre 3 metri) che raffigurano i Moai dell’isola di Pasqua, imbrattate come i muri o come i monumenti delle nostre città, simbolo di una civiltà che ha distrutto il suo ecosistema, al fine di stimolare il pubblico a riflettere sulla propria interazione con l’ambiente e sollecitare una consapevolezza più profonda del nostro impatto sul pianeta. Di recente le sculture sono state esposte nel mese di aprile a Milano negli spazi di City Life Dal 1° al 15 luglio saranno trasferite in quattro luoghi diversi della citta.

giovedì 20 giugno

ore 6.00 – Parco di Villa Ottolini-Tosi

Concerto all’alba a cura dell’Associazione Musicale Rossini

In occasione del solstizio d’estate torna la magia del concerto all’alba nel parco della Villa Ottolini-Tosi, un benvenuto all’estate con le melodie dell’arpa celtica e la voce di Rossana Monico.

Al termine del concerto sarà offerta la colazione.

Biglietti (euro 10,00), disponibili su oooh.events

da venerdì 21 a lunedì 24 giugno dalle ore 10 alle ore 24.

Parco del Museo del Tessile

Street Food a cura dell’Associazione Arte 74

Saranno presenti le migliori cucine itineranti: tirolese, portoghese, pugliese, orientale, argentina, sarda, romana, i migliori birrifici artigianali, cocktail e tanto altro. Per i piccini i migliori dolci di Tiramisumma, Campionessa Mondiale di Tiramisu e dolci, tanti palloncini e zucchero filato. Durante l’evento, dalle 18 alle ore 20, ci saranno spettacoli con artisti di strada, giocolieri, clown, trucca bimbi e burattini. Dalle ore 21 alle ore 24 musica live, con Dj Set latino e non solo, musica anni 80/90 fino ai giorni nostri, musica italiana e karaoke.

sabato 22 giugno

-ore 18,00 incontro: “Erbe, parole e musica” a cura di Casa delle Erbe di Giuseppe Montalto

interventi:

Erbe di Santa Ilegarda con Maria Sonia Baldoni, sibilla delle erbe

Le erbe della bellezza con Giuseppe Montalto, erborista e cosmetologo

Canti delle erbe spontanee con Giustina Marta, flautista

Le erbe e l’amore di Paolo e Francesca con Andelon Curse, scrittrice.

– ore 21.00 – Basilica San Giovanni

Concerto Celebrativo per il 50° Anniversario del Coro Laus Deo (1974-2024)

Musiche di G.P. Palestrina, C. Monteverdi, W.A. Mozart, D. Buxtehude, J. Kuhnau soprano: Diane Rama – mezzosoprano: Chiara Guglielmi – tenore: Beniamino Paolo Borciani

– basso: Filippo Maria Tuccimei.

Coro ed orchestra Laus Deo direttore Gabriele Mara.

domenica 23 giugno

– ore 9.00 – 16.00 – La Cascinetta, Parco Altomilanese

– giornata di formazione sul riconoscimento di erbe spontanee con la “Cerimonia del Tramando” a cura di Casa delle Erbe di Giuseppe Montalto, con Maria Sonia Baldoni, Sibilla delle Erbe, che insegna a conoscerle ed è portavoce della loro presenza nelle tradizioni

– popolari

– ore 18.00 – Santuario di Santa Maria, Piazza Santa Maria

Concerto “Amor Sacro” – canti delle erbe spontanee (elicriso, papavero, achillea, alloro, lavanda, origano) ispirati da Santa Ildegarda con Giustina Marta (flauto solista), a cura di Casa delle Erbe di Giuseppe Montalto – Ingresso libero

– ore 19.15 – Piazza Santa Maria

Cerimonia del Tramando dell’ Acqua di San Giovanni, a cura di Casa delle Erbe di Giuseppe Montalto con Maria Sonia Baldoni e Giuseppe Montalto.

Per info e prenotazioni: 3483607115.

lunedì 24 giugno

ore 10.00 -12.00 Casa delle Erbe – Giuseppe Montalto via Palestro 14

Esposizione degli Erbari storici della provincia di Varese

giovedi 27 giugno

ore 20.00 – Piazza Vittorio Emanuele II

Cena di san Giovanni a cura dell’Amministrazione comunale e del Distretto del Commercio con la collaborazione di sponsor (Yogorè, Panificio Luraschi, Montalto Bio) e partner (CrespiCatering). Parte del menu sarà a buffet con diverse isola tematiche, parte servita al tavolo.

Come prenotare:

Menù adulti € 30 Menù bambini € 20

prenotazioni entro e non oltre giovedì 20 giugno 2024 con bonifico bancario intestato a:

Associazione Distretto Urbano del Commercio

IBAN: IT35G0840422800000000001406 Banca BCC – filiale di Busto Arsizio causale: Cena San Giovanni, nome e numero posti

Inviare la ricevuta di avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail: eventi@ducbustoarsizio.it indicando i dati per la ricevuta/fattura.

Dalle ore 18.00 sarà possibile gustare i cocktail di Bar is the name che allestirà un pop-up nel cortile di palazzo Cicogna

Intrattenimento musicale a cura di Duomania Band

In caso di pioggia la cena si svolgerà negli spazi coperti del Giardino quadrato del museo del tessile e della tradizione industriale – ingresso da via Galvani

Visite guidate durante la serata saranno organizzate visite guidate alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo

Marliani Cicogna (aperte fino alle ore 23.00), a cura del Servizio Didattica Museale e Territoriale. Le visite sono organizzate su sue turni, con inizio alle ore 18..30 e alle ore 21.30 e hanno una durata di circa un’ora.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 25 persone per gruppo), da effettuare tramite i seguenti link

– visita guidata con inizio alle ore 18.30:

https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/civiche-raccolte-darte/reservation?type=21&date=2024-06-27

– visita guidata con inizio alle ore 21.30:

https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/civiche-raccolte-darte/reservation?type=21&date=2024-06-27&resource=118146

Il ritrovo con la guida sarà presso la reception al primo piano del museo, qualche minuto prima della partenza della visita prenotata.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Musei

0331 390352

museibusto@comune.bustoarsizio.va.it

Didattica Museale e Territoriale

0331 390242 – 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

giovedì 27 giugno

dalle 21.00

Notte Bianca

L’estate 2024 si apre con una novità: la Prima Notte Bianca di Busto Arsizio, organizzata dal Comitato Commercianti Centro Cittadino, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e con il patrocinio di Ascom, nell’ambito del calendario BA Estate coordinato dall’Amministrazione comunale.

Dalle 21:00, le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, dove concerti dal vivo, spettacoli e intrattenimenti di ogni genere che includeranno ballo, canto e, naturalmente, la possibilità di fare shopping fino a tarda sera e creeranno

un’atmosfera di festa e allegria.

L’evento è pensato per tutti: ragazzi, giovani e famiglie potranno godere di un’ampia gamma di attività.

Ecco gli artisti che si esibiranno:

– Dj Wax

– Luciano Lamberti

– Animazione mangiafuoco di Marzio Fioratti

– Centro Musicale Concertare

– Nuova Cinquecento DJ

– I Cialtrones

– Vinotti.

Momento culminante della serata sarà la presenza di Dj Mitch con Fabio Liuzzi e Davide de Marinis di Radio 105, che con la loro energia contagiosa e la loro musica faranno ballare tutti e festeggiare l’arrivo dell’estate: un’opportunità unica per vivere il centro città in modo nuovo e coinvolgente, un importante momento di aggregazione e un sostegno significativo per il commercio locale.

In caso di pioggia, data di riserva fissata per il 4 luglio.