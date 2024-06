Per i suoi 130 anni la Filarmonica di Besozzo rivisita le musiche di Rocky e invita Sylvester Stallone

La Filarmonica di Besozzo, si presenta con i suoi 130 anni di attività — l’associazione più longeva di Besozzo — con un concerto che avrà come ospite d’onore il noto trombettista Andrea Giuffredi che ha collaborato con numerose orchestre come l’Orchestra del Teatro alla Scala o l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretto da maestri come Riccardo Muti, Zubin Metha o Seiji Ozawa. Giuffredi come solista ha collaborato con decine di orchestre riempiendo sale con migliaia di persone in Oriente (in Cina è una vera rock star). Nel 2006 ha suonato come prima tromba nel tour diretto da Maestro Ennio Morricone con l’orchestra Filarmonica della Scala.

Si inizierà da musica originale per fiati composta da Frank Erickson, Overture Jubiloso e il noto Preludio da La traviata di Giuseppe Verdi.

Il solista Andrea Giuffredi entusiasmerà sicuramente il pubblico con Ennio Morricone, Il buono, il brutto, il cattivo ma anche con brani popolari come Granada, Un amore così grande ma anche la Macarena di Bernardino Bautista Monteverde (da non confondere con il ballo noto negli anni ’90).

Ma ci sarà anche un ulteriore grande evento musicale, una prima mondiale di una trascrizione di Dario Bortolato (compositore di casa, vincitore di diversi premi internazionali). Su commissione della filarmonica ha preparato una suite della colonna sonora dal film Rocky con ben sei movimenti, è stato invitato per l’occasione il noto attore di origine italiane, Sylvester Stallone, prenderà il volo da Miami a Malpensa? La sedia è già riservata.

Si potrà ascoltare anche La passerella d’addio dalla colonna sonora del film 8 ½ di Federico Fellini.

La Filarmonica aspetta gli amanti della musica il 22 giugno, alle ore 20.45, presso il Comune di Besozzo (via Mazzini 4) per festeggiare il “nostro” compleanno con un programma travolgente diretto dal Maestro Francesco Iannelli che dirigerà la filarmonica con la sua sempre determinazione e qualità musicale.

Il concerto si incastona nella rassegna “Besozzo in aria di musica” organizzata dal Comune di Besozzo.

Ingresso libero.