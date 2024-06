Per il primo Consiglio a Castiglione Olona Frigeri sceglie il belvedere del Castello di Monteruzzo

E’ stato convocato per sabato 22 giugno alle 10 il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione di Castiglione Olona uscita dalle consultazioni dell’8 e 9 giugno. Come già avvenne nelle elezioni del 2019, il sindaco Giancarlo Frigeri, riconfermato alla guida del paese, ha scelto un consiglio all’aria aperta che, meteo permettendo, si svolgerà al belvedere del Castello di Monteruzzo, il suggestivo punto panoramico affacciato sul borgo antico dominato dalla Collegiata.

L’ordine del giorno del Consiglio è quello previsto dalle leggi sugli enti locali per le sedute di insediamento: la verifica preliminare delle condizioni di eleggibilità. il giuramento del nuovo sindaco, la nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, la comunicazione della composizione della giunta. Seguono una serie di adempimenti come la nomina della commissione elettorale, la costituzione dei gruppi consiliari ecc.

Quello che si riunirà il 22 giugno è un Consiglio con una maggioranza solo parzialmente rinnovata, perché le figure chiave della precedentemente amministrazione sono state riconfermate, ma che vedrà all’opposizione due gruppi nuovi: Castiglione Civica con il candidato sindaco Cristian Filieri e due consiglieri, e Castiglione Olona Alternativo con la candidata sindaco Antonella Rudi.

Ecco dunque come sarà composto il nuovo Consiglio comunale:

La maggioranza

L’elezione conclusasi con il 56,33% di voti alla lista Insieme per Castiglione Olona consegna alla maggioranza 8 seggi. Oltre al sindaco Giancarlo Frigeri siederanno in Consiglio:

Paolo Guerra – Vicesindaco uscente ( e sicuramente riconfermato in questo ruolo) è stato il più votato della lista, con ben 487 preferenze personali.

Caterina Valle Zaninoni – Conosciuta da tutti come Ketty, è l’assessore ai Servizi sociali uscente e, come aveva annunciato lo stesso Frigeri in campagna elettorale, farà nuovamente parte della squadra di governo,

Cristina Canziani – Altra “colonna” della prima amministrazione Frigeri è stata assessore alla cultura e sarà sicuramente in Giunta.

Nicola Ferrario – Consigliere comunale uscente, è archeologo, insegnante di religione ed esperto della storia di Castiglione Olona.

Erika Salvalaggio – Consigliere comunale uscente è una veterana dell’Amministrazione comunale, dove si è a lungo occupata del bilancio.

Luca Mordegan – Nuova entrata in Consiglio, è arbitro di pallavolo ed è stato coordinatore del Comitato di quartiere Gornate-Caronno Corbellaro.

Jacopo Vaghi – Agente della Polizia locale di Carnago, ha 29 anni. E’ uno dei tre nuovi consiglieri di maggioranza.

Arianna Cattaneo – Giovane new entry della lista e dell’Amministrazione, studia economia all’università ed è volontaria della Croce Rossa e all’Ospedale Del Ponte.

L’opposizione

Insieme al candidato sindaco Cristian Filieri, saranno in Consiglio per la lista Castiglione Civica:

Dario De Munari – imprenditore del settore elettrotecnico.

Angelo Giudici – medico di medicina generale e già assessore alla cultura in precedenti amministrazioni.

Antonella Rudi – Docente di scuola superiore, siederà in Consiglio come candidata sindaco della lista Castiglione Olona alternativo. La percentuale del 10,20% non ha permesso alla sua lista di eleggere altri consiglieri.