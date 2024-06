“Pizzicati” in 145: Il bilancio di un anno di fototrappole contro i rifiuti nel comune di Varese

Cento violazioni nel 2023 e 45 nei primi cinque mesi del 2024: le telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti si stanno dimostrando utili. A quasi un anno dal posizionamento delle prime telecamere, il bilancio delle infrazioni rilevate e delle sanzioni elevate è infatti più che positivo, tanto che l’Assessorato alla Tutela Ambientale ha deciso di duplicare il numero degli impianti.

Sono 100 le sanzioni del 2023 e 45 le violazioni registrate da gennaio a maggio 2024. A queste si aggiunge 1 procedimento penale per abbandono rifiuti. Le infrazioni riguardano il divieto di abbandono di sacchi o altri materiali stabilito dal Regolamento comunale di igiene urbana, che prevede anche sanzioni a carico dei responsabili.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti: le fototrappole si stanno dimostrando uno strumento sempre più utile, così come la collaborazione con Polizia Locale e Sangalli – Spiega Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – L’aspetto sanzionatorio sicuramente può funzionare come deterrente, ma, come sempre, ci auguriamo che possa generare una maggiore consapevolezza ambientale e civica sul tema del decoro della città».

Le quattro nuove fototrappole, che si aggiungono a quelle già esistenti, saranno posizionate in punti critici della città, individuati anche in base alle segnalazioni dei Consigli di quartiere e dei cittadini. Saranno cosi in totale otto i dispositivi che dai prossimi giorni “vigileranno” contro l’abbandono dei rifiuti in strada, permettendo così alla Polizia locale di individuare chi viola le regole.