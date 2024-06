Progetto Futuro per Morazzone invita all’evento conclusivo della campagna elettorale: giovedì 6 giugno alle 18.30 presso il parco di Via Da Vinci. (In caso di mal tempo dalle 19.30 nella Sala della Musica di Via Mameli 22).

“Sarà una bella occasione per far risuonare i valori che guidano la nostra lista ossia partecipazione, etica e trasparenza e per ricordare il percorso fatto, dopo la presentazione ai cittadini del 15 maggio, dopo la festa del 25 maggio nel parco del circolo Il Mondo e dopo aver celebrato insieme la Festa della Repubblica – si legge nel comunicato- . È stato per noi un percorso concentrato sui temi e sull’ascolto dei nostri concittadini incontrati per strada e sui social dove abbiamo pubblicato finora oltre 34 coloratissimi post, i colori di Progetto Futuro per presentare i temi, i profili dei candidati e gli eventi organizzati”.

“Uno degli ultimi post è un richiamo all’ordine: Basta “strappi” alle regole, dedicato a quelli che abbiamo soprannominato vandali elettorali che strappano i manifesti, ma in modo selettivo: sembra di essere tornati alle campagne elettorali di altri tempi”