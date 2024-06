RestiAmo Cantello: “Con Chiara Catella un programma condiviso, per un paese vivo e bello da vivere”

Ultimi giorni di campagna elettorale anche per Chiara Catella e la lista civica RestiAmo Cantello, che dopo gli incontri in paese e nelle varie frazioni, nei giorni scorsi ha distribuito il programma nelle case di tutti i cantellesi.

«E’ un programma condiviso, che intende proseguire il percorso avviato durante il mandato in scadenza, con il fermo desiderio di continuare la progettualità e un rinnovato impulso alla condivisione della vita del paese, stimolando momenti aggregativi e associativi per fare di Cantello non solo un paese bello da vivere ma soprattutto un paese vivo – spiega Chiara Catella, in corsa per il secondo mandato – Il programma è stato scritto “a 24 mani”, con la collaborazione di tutti i componenti della squadra, in modo che ciascuno portasse la propria esperienza di membro di un’associazione, di sportivo, di genitore, di medico al fine di poter migliorare la qualità di vita e dei servizi che il nostro paese ha offerto e potrà in futuro garantire».

«Punto cardine del programma – aggiunge – è il territorio, la sua tutela e il rispetto delle nostre radici. Tutte le attività saranno incentrate sulla riqualificazione, incentivando il recupero dell’esistente, e si svilupperanno avendo come proposito la conservazione e la difesa dell’ambiente. Lo strumento urbanistico, con cui è già stata effettuata una notevole riduzione di aree edificabili, continuerà ad essere gestito secondo l’obiettivo del consumo di suolo pari a zero affinché Cantello mantenga la sua caratteristica di paese a misura d’uomo».

«Ascolto, condivisione e collaborazione sono le linee guida di tutte le nostre proposte nelle diverse aree di intervento: servizi alla persona, associazionismo, cultura, comunicazione e sicurezza – – spiegano i componenti della lista – Grande importanza inoltre avranno tutte quelle attività finalizzate all’ascolto, all’aiuto e all’accrescimento del senso civico dei nostri giovani».

«La nostra è un’idea di paese – conclude Chiara Catella – Un progetto condiviso con e per tutti».