Rinnovato il protocollo sulla videosorveglianza tra commercianti e forze dell’ordine

Una collaborazione sempre più stretta, estesa all’intera provincia, tra commercianti e forze di polizia sotto la “regia” della Prefettura. Questo il senso del protocollo d’intesa legato alla videosorveglianza e firmato oggi – giovedì 20 giugno – a Villa Recalcati tra il Prefetto, Salvatore Pasquariello, i presidenti di Confcommercio e Confesercenti (Rudy Collini e Bernardo Bianchessi) e i rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

«Rinnoviamo con piacere una precedente iniziativa, attiva a livello nazionale tra le principali associazioni di categoria e il Ministero degli Interni, che a Varese era stata già attivata nel 2016 – ha spiegato il Prefetto Pasquariello – La durata del protocollo sarà triennale e prevede un collaborazione ancora più stretta tra i soggetti coinvolti».

In particolare, l’aggiornamento dell’accordo potrà contare su una nuova “cabina di regia” («un punto operativo sul quale mi impegno» ha sottolineato il Prefetto) formata dai rappresentanti delle forze di polizia e da un esponente sia di Confcommercio sia di Confesercenti. Un modo per coordinare meglio sia l’operatività dei sistemi di videosorveglianza collegati in diretta con le centrali operative delle forze dell’ordine, sia le istanze di adesione al protocollo, ma anche per rendere più rapido e preciso l’intervento in caso di guasti e anomalie dei dispositivi tecnologici utilizzati.

«Si tratta di un protocollo in continuità con quanto già definito ma soprattutto una collaborazione tra mondo economico e forze di polizia che è fondamentale per la sicurezza dei nostri centri storici e dei nostri quartieri – spiega Collini – Questi accordi rendono più sicure le città e consentono un più rapido e preciso intervento. La videosorveglianza è uno strumento, ma da questo tavolo possono partire numerose collaborazioni tra di noi, sempre nell’ottica del benessere e della sicurezza».

Sulla stessa lunghezza d’onda Bernardo Bianchessi, per Confesercenti: «Oltre a quanto detto, aggiungo un grande ringraziamento per quello che si sta facendo. Tutte queste attività svolte sul territorio permettono di fare stare meglio i cittadini e di affiancare i commercianti: dal nostro punto di vista si tratta di azioni molto utili e interessanti».