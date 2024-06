Ritorna il maltempo: fine dell’assaggio d’estate

Dite arrivederci al sole. È stato un assaggio d’estate ma da domani, giovedì 20 giugno, il Centro Geofisico Prealpino annuncia un ritorno del maltempo.

Prima ci saranno piogge sparse ma poi, da venerdì, di nuovo forti temporali. Domani e venerdì non si abbasseranno le temperature, quindi prepariamoci ad un innalzamento dell’umidità, ma nel fine settimana anche la colonnina di mercurio scenderà. Un po’ presto per dire che sarà certamente così, ma vale la pena prepararsi.

Ecco quindi le previsione meteo secondo il Centro Geofisico Prealpino:

mercoledì 19 giugno

In gran parte soleggiato con solo qualche innocua velatura di nubi alte. Precipitazioni assenti. 33 gradi di massima.

giovedì 20 giugno

Solo in parte soleggiato con alcuni passaggi nuvolosi. A tratti qualche rovescio o breve temporale, al mattino perlopiù in prossimità del Lago Maggiore, in successiva estensione in particolare su Alpi e Prealpi. Ancora 33 gradi.

venerdì 21 giugno

Nuvolosità variabile che potrà portare alcuni rovesci o temporali, localmente anche intensi, più probabili dalle Alpi all’alta pianura. Sulla bassa padana maggiori schiarite.