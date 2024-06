Saronno non è in emergenza sicurezza. Rinnovata la richiesta per un presidio fisso della Polfer

Non esiste un caso Saronno sulla sicurezza urbana. Lo ha ribadito il prefetto di Varese, il dottor Salvatore Pasquariello, in visita nella mattinata di giovedì 13 giugno a Saronno, per una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra i presenti l’amministratore delegato di Trenord, il direttore generale di Ferrovie Nord, rappresentanti delle forze dell’ordine e l’assessore regionale Romano La Russa.

L’incontro, ospitato a Villa Gianetti, si è tenuto per dare un segnale alla popolazione di attenzione da parte di istituzioni e forze dell’ordine sul tema della sicurezza urbana, dopo che nella stazione centrale di Saronno aveva fatto tappa a fine maggio il programma satirico Striscia la notizia, in onda su Canale 5, denunciando la presenza di spacciatori e borseggiatori e sollevando nei giorni seguenti un grande dibattito in città tra le diverse forze politiche.

«Non c’è nessuna emergenza a Saronno sulla sicurezza urbana – ha dichiarato il prefetto Pasquariello -. Ci sono delle criticità che stiamo affrontando anche con i daspo urbani che sono aumentati». Dati alla mano insomma, la quarta città della provincia di Varese non presenta condizioni che si discostano dalle vicine Gallarate, Busto Arsizio e più a nord dal capoluogo di provincia, Varese.

L’incontro è servito quindi per fare di nuovo il punto sulla situazione e rinnovare la richiesta al Ministero dell’Interno di istituire presso la stazione un presidio fisso della polizia ferroviaria (Polfer), l’unica per legge, titolata a garantire la sicurezza dei viaggiatori e dell’infrastruttura ferroviaria.

Come ha ricordato l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Romano La Russa, presente all’incontro, sulla stazione di Saronno è previsto un intervento di ristrutturazione e ammodernamento da 45 milioni di euro, promosso da Ferrovienord e finanziato da Regione Lombardia, che dovrebbe partire nei prossimi mesi (qui l’articolo sul progetto Saronno City Hub).

La stazione centrale di Saronno

L’argomento della sicurezza non si affronta solo sulla base dei dati statistici, ha ricordato il prefetto Pasquariello, per questo la prevenzione con la richiesta di un presidio della Polfer «va proprio nella direzione di evitare peggioramenti. Naturalmente gli organi centrali, che devono decidere, devono tenere conto di tutto il territorio nazionale e della mancanza di risorse».

Tra gli interventi anche quello del sindaco della città Augusto Airoldi, che ha ribadito la necessità di un presidio fisso della Polfer e aggiunto la richiesta a Ferrovie Nord e Regione Lombardia di realizzare un sistema di controllo degli accessi alla stazione centrale di Saronno, come quello presente alla stazione di Milano Cadorna. «Partirà a breve questo grosso intervento di ristrutturazione – ha dichiarato a seguito dell’incontro il sindaco Airoldi -. Con l’occasione dei lavori, ho quindi chiesto di aggiungere delle risorse per rendere la stazione di Saronno accessibile solo a chi ha un titolo di viaggio. Attivare questo controllo permetterebbe alla Polfer di avere meno lavoro da fare».

Il sindaco Airoldi ha infine ricordato come in un recentissimo caso di cronaca, un accoltellamento all’interno di un treno fermo in stazione, sia intervenuta la Polizia locale su richiesta della Polfer. «Si è trattato di un caso eccezionale, ho ribadito che non possiamo affidare la sicurezza dentro le stazioni o addirittura dentro ai treni alla polizia locale di Saronno».

In foto il senatore Pd Alessandro Alfieri

A coadiuvare la richiesta al Ministero dell’Interno di un presidio fisso della Polfer presso la stazione ferroviaria Saronno saranno anche il senatore Pd Alessandro Alfieri e il senatore della Lega Stefano Candiani (quest’ultimo presente in collegamento): «Ci faremo congiuntamente parte attiva presso il Ministro Piantedosi, anche Regione Lombardia però dovrà fare la sua parte» ha dichiarato Alessandro Alfieri.

Anche Regione Lombardia chiederà quindi al Governo di istituire un presidio fisso della Polfer a Saronno? «Regione Lombardia lo ha già richiesto – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa -. Nella futura stazione che verrà rinnovata prossimamente e su cui sono stati stanziati oltre 40 milioni di euro sono stati previsti locali adeguati e ampi anche per la Polfer». Sui tempi per l’avvio dei lavori l’assessore regionale non ha dato risposte precise: «Siamo ancora nella fase processuale, non sono però tempi lunghissimi».