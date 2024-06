Saronno si prepara per l’estate: concerti, festival e la notte bianca 2024

Una notte bianca all’insegna di performance artistiche, un festival del rock, una rassegna cinematografica all’aperto, concerti tra la musica dialettale e il jazz e uno spettacolo di Ferragosto. Questi sono alcune delle iniziative in programma a Saronno per l’estate ormai alle porte.

La presentazione del calendario estivo si è tenuta mercoledì 5 giugno in Municipio, alla presenza del sindaco Augusto Airoldi, della vicesindaco Laura Succi, del rappresentante dei commercianti Luca Galanti e Andrea Preti, rappresentante del Comune all’interno del Distretto urbano del Commercio.

«Una lunga estate saronnese» l’ha definita il sindaco Augusto Airoldi, «iniziamo la prossima settimana per arrivare fino a settembre». Con la piazza centrale di Saronno, piazza Libertà, occupata dai lavori di riqualificazione, l’idea dell’amministrazione comunale è stata quella di ampliare i luoghi che saranno sede di eventi pubblici. Ecco quindi che ad ospitare eventi saranno ad esempio anche piazza del Mercato e piazza Amendola nel quartiere Matteotti, la nuova grande piazza rialzata recentemente riqualificata.

Le iniziative estive avranno un costo complessivo di circa 100 mila euro (di cui circa 45 mila euro solo per la notte bianca), che sarà coperto anche grazie all’intervento di sponsor.

Tra i più significativi cambiamenti estivi c’è l’assenza dei giovedì di shopping serale, un’iniziativa che dal 2014 interessava principalmente il mese di luglio, con l’apertura straordinaria in orario serale dei negozi. Un’iniziativa che nel corso degli anni è andata scemando, con sempre meno negozi che decidevano di aderire: «Per i commercianti il problema è anche la gestione dei dipendenti e l’organizzazione generale dell’attività commerciale» ha spiegato Luca Galanti del Duc. L’associazione sta quindi lavorando insieme all’amministrazione comunale per spostare l’iniziativa, a partire indicativamente dal mese di settembre, al sabato, giorno della settimana in cui si spera possano esserci più persone a passeggio in città.

IL PROGRAMMA ESTIVO

CENTRO CITTÀ

Appuntamento a sabato 13 luglio con la notte bianca di Saronno “La magia dei quattro elementi”. Dopo la notte bianca 2023 del format “Buskers”, il progetto quest’anno prevede per le vie del centro storico di Saronno performance artistiche ed immersive che lasceranno il pubblico a bocca aperta. Il centro città sarà diviso in 4 aree, a ciascuna delle quali sarà associato un elemento naturale: aria, acqua, terra e fuoco, giocando con la tematizzazione delle performance artistiche itineranti che invaderanno le vie con tanta musica, allegria e show in grado di stregare tutti i partecipanti.

CHIESA SAN FRANCESCO

Il programma estivo prevede quindi martedì 11 giugno alle 21 in chiesa San Francesco un concerto di musica classica con la Groton School Chamber Orchestra and Ensembles.

CORTILE DI CASA MORANDI

Presso il cortile di casa Morandi si terrà sabato 30 giugno alle 21 il concerto “Musiche da Film e brani Pop” con il Coro da Camera Hebel ed il Quartetto d’Archi di Milano Classica. Nella stessa location sabato 6 luglio alle 21 il concerto “Note d’Incanto”, la 4° rassegna di musica vocale moderna e popolare con il Coro Incanto. Sempre in casa Morandi, oltre alle rassegna cinematografica del “Cinema sotto le stelle”, in programma c’è giovedì 11 luglio alle 21 lo spettacolo teatrale “Bloody Mary”, un giallo classico della compagnia Fuoriscena, sabato 20 luglio alle 21 “Storie di cortile”, spettacoli a

ingresso libero di musica e storytelling con ospiti prestigiosi, italiani e internazionali. Il 6 e 7 luglio infine, l’associazione Il Tassello organizzerà un festival dedicato ai cortometraggi.

GIARDINO DI VILLA GIANETTI

Dal 7 all’9 giugno torna nei giardini di Villa Gianetti “Birre in Villa”, la festa della birra artigianale, con birre artigianali, street food e musica dal vivo.

Previste delle aperture straordinarie delle raccolte museali Giuditta Pasta – La Divina e Francesco De

Rocchi ogni giovedì sera dalle ore 21 alle ore 23 dal 20 giugno al 26 luglio.

Sempre nei giardini di Villa Gianetti si terranno due rassegne musicali: il 14 settembre alle 21 con i Last Organ Trio di Yazan Greselin e il 21 settembre alle 21 Laura Fedele Project.

PIAZZA MERCANTI

Si terrà in piazza Mercanti lo spettacolo di Ferragosto. Lo spettacolo proposto vedrà alternarsi sul palco circa 80 fra adolescenti e giovani in una serie di danze popolari di vari Paesi alternate a figurazioni acrobatiche, sketch e teatro.

VIA AMENDOLA

In piazza Amendola si parte sabato 15 giugno alle 21:30 con la proiezione del film “Il delitto Matteotti” per poi preseguire venerdì 28 giugno alle 21:30 con “Una serata con gli astri”, evento in cui verranno proiettate foto dello spazio con il Gruppo Astrofili. Infine dal 5 al 7 luglio dalle ore 18.30 si terrà il ROCKIn Saronno & Street Food dal mondo.