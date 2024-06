Si sente male in autostrada a Besnate. L’elisoccorso atterra nell’area di servizio Verbano Ovest

Un uomo di 57 anni ha accusato un malore nella mattinata di oggi, giovedì, mentre era alla guida della sua auto lungo il raccordo A8/A26 e per soccorrerlo si è alzato in cielo l’elicottero dell’elisoccorso. L’uomo è riuscito a raggiungere l’area di servizio Verbano Ovest dove è stato soccorso in codice rosso anche da un’ambulanza. L’intervento si è poi concluso con il trasporto in ospedale a Gallarate in codice giallo.