OCG: “Dell’ospedale di Gallarate non rimarrà nulla”

«A Gallarate una volta dismesso il suo ospedale non restarà alcunchè. Finito. Tutto chiuso salvo il padiglione Boito». Lo dice il direttivo di Obiettivo Comune Gallarate, la lista civica che sull’ospedale Sant’Antonio Abate sta portando avanti una continua mobilitazione.

L’ultimo intervento arriva all’indomani del voto su una mozione votata (e respinta dalla maggioranza di centrodestra) in consiglio regionale, al Pirellone. Un testo proposto dai consiglieri di minoranza Licata, Astuti e Ferrazzi, che il centrodestra non ha però condiviso.

«Finalmente – commenta OCG – la maggioranza politica che governa la regione ha tolto la maschera confermando che, al netto delle usuali chiacchiere non si vuole sottoscrivere in alcun modo che negli spazi di quello che sarà l’ex S.Antonio Abate, debbano trovare collocazione “significative funzioni territoriali”. Nulla più».

L’iniziativa per il Sant’Antonio Abate riprenderà ora a livello locale: «Presto anche in Consiglio Comunale a Gallarate si voterà un testo simile a quello discusso ieri in regione , grazie alla mozione depositata oltre un mese fa dal consigliere Gnocchi di Obiettivo Comune Gallarate. Così anche in città sarà ben chiaro ai cittadini chi dovremo ringraziare per la prossima cancellazione di ogni presidio sanitario gallaratese».

