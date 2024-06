Sorteggio di Wimbledon, subito una testa di serie per Mattia Bellucci

Provarci, ci proverà perché è nella sua indole e perché nei due precedenti in tornei del Grande Slam Mattia Bellucci ha venduto cara la pelle contro giocatori d’alto rango. Ma l’esordio a Wimbledon del 23enne di Castellanza non è certo dei più facili: il sorteggio (tenutosi alle 11 di venerdì mattina) lo ha messo di fronte all’americano Ben Shelton, ovvero alla 14a testa di serie del torneo. La partita è in programma lunedì 1 luglio dalle 12, ma l’orario potrebbe variare.

Shelton è molto giovane (21 anni, uno in meno di Bellucci) ma ha grande talento ed è uno dei tre giocatori a stelle e strisce che si “tallonano” in classifica (gli altri due sono Tommy Paul e Taylor Fritz, tutti a ridosso della top ten; poco dietro c’è Sebastian Korda). In carriera ha già vinto due titoli ATP, ovvero Tokyo nel 2023 sul cemento e Houston quest’anno sulla terra raggiungendo quella posizione numero 14 tenuta da aprile a oggi che è anche il best ranking in carriera.

Sull’erba, per la verità, Shelton non sembra particolarmente a proprio agio: a Wimbledon 2023 (prima partecipazione) è uscito al secondo turno mentre quest’anno ha perso i primi due incontri disputati a Stoccarda (con Duckworth) e al Queens (con Mpetshi Perricard). A Maiorca, dove era prima testa di serie, è arrivato invece ai quarti di finale perdendo contro il qualificato Paul Jubb.

Insomma, un osso duro ma che lascia qualche possibilità a Bellucci: l’allievo di Fabio Chiappini contro Goffin ha disputato una partita davvero eccellente, con una varietà di colpi molto interessante, con una prima di servizio piuttosto fastidiosa per il ben più esperto avversario (15 aces) e con numerose discese vincenti a rete. Un campionario che sull’erba londinese è sempre molto utile e apprezzato.

GLI ITALIANI

Sono ben 10 i giocatori italiani ammessi al main draw di Wimbledon con Jannik Sinner ovviamente capofila e numero 1 al mondo. L’altoatesino esordirà contro il tedesco Hanfmann ma rischia di trovare al secondo turno il derby con Matteo Berrettini, finalista nel 2021 e specialista dell’erba. Il romano esordirà con l’ungherese Fucsovics.

Il numero 2 azzurro, Lorenzo Musetti, ha la testa di serie numero 25 e ha pescato il francese Lestienne. Gli altri: Arnaldi – Tiafoe (Usa), Sonego – Navone (Argentina), Fognini – Koepfer (Germania), Darderi – Choinski (Gran Bretagna), Cobolli – Hijikata (Australia), Nardi – Etcheverry (Argentina).