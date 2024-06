Spazio Incontro a Busto Arsizio con Auser: creatività e relazioni per tutte le età

L’Auser Busto Arsizio, in collaborazione con diverse associazioni locali, promuove l’iniziativa Spazio Incontro con l’obiettivo di favorire l’incontro tra persone di diverse età, risorse e culture attraverso la creatività e la sperimentazione di una pluralità di linguaggi.

La Bellezza dell’Imperfezione: Arte, Pensiero, Fotografia e Movimento

Il laboratorio “La Bellezza dell’Imperfezione” si terrà al Parco del Tessile presso la sede di Auser Busto, in Via Volta 5, nei giorni:

Giovedì 6, 13, 20 Giugno e 4 Luglio, dalle ore 15.30 alle 17.00.

Questo laboratorio sarà curato da un team di esperti che comprende:

Augusto Barbieri (fotografo)

Fernanda Lombardi (arteterapeuta)

Francesca Rimoldi (danza movimento terapeuta)

Michela Volfi (facilitatrice di pratiche di filosofia)

T-Essere: Incontro Creativo tra Fili e Relazioni

Presso la sede di SpazioArte C. Farioli, in Via S. Pellico 15, si svolgerà il laboratorio “T-Essere: Incontro Creativo tra Fili e Relazioni” nei giorni:

Martedì 11, 25 Giugno e 2 Luglio, dalle ore 15.30 alle 17.00.

Questo laboratorio di Fiber Art sarà a cura di Giovanna Massironi, in collaborazione con Spazio Arte C. Farioli.

Inclusione e Sostegno per Tutti

Spazio Incontro è un’iniziativa aperta a tutti, con particolare attenzione al coinvolgimento di caregiver e persone con malattie neurodegenerative, offrendo un’alternativa alle routine domestiche e terapeutiche. L’obiettivo è creare uno spazio inclusivo e accogliente, dove la creatività e l’arte diventano strumenti per costruire relazioni e scoprire nuovi linguaggi espressivi.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite email all’indirizzo: spazioincontro.bustoarsizio@gmail.com. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Lombardia e rientra nel progetto “Esserci To Care” per la promozione della sostenibilità.