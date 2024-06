Sperimentazione nuove rotte di Malpensa: “Grazie per la solidarietà alla frazione Maddalena”

Egregio Direttore,

Vorrei rispondere, tramite la vostra redazione, a Silverio Colombo portavoce del Comitato Viviamo Coarezza e Golasecca, esprimendo un sincero ringraziamento per la solidarietà espressa nei confronti della frazione di Maddalena, che mal sopporta l’introduzione delle nuove rotte di decollo da Malpensa 2000.

L’equilibrio di convivenza con l’aeroporto, raggiunto in tutti questi anni con Enac e Enav mediante accordo stragiudiziale, frutto di enormi sacrifici, è stato interrotto dagli stessi nel momento in cui hanno ottenuto dal nostro sindaco il beneplacito alla sperimentazione.

E’ chiaro che ciò indica un ritorno alle origini con una piccola diversità:

finché rimane l’uso alternato delle piste in decollo i parametri della zonizzazione 60 dB LVA rimarranno quasi sicuramente rispettati. Possono anche incrementare le finestre ed i voli se decidessero di farlo, ma non possono evitare come ci sorvoleranno e questo farà la differenza.

Cordialmente.

Betto Pietro

Somma Lombardo -VA