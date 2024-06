Striscione di Casapound esposto durante il consiglio comunale, la maggioranza: “atto grave”

La manifestazione non è durata più di un minuto, ma il gesto è stato comunque considerato una provocazione nei confronti delle istituzioni: diversi militanti di Casapound sono entrati in salone Estense durante la seduta del consiglio comunale del 25 giugno, e hanno srotolato uno striscione dove c’era scritto “Galimberti, sindaco dell’insicurezza” nei loro tipici caratteri.

Per questo la maggioranza in Consiglio comunale e la Giunta hanno emesso un comunicato congiunto condannando: «l’atto provocatorio messo in atto da un gruppo di Casapound che questa sera ha fatto irruzione mentre si stava svolgendo la regolare seduta del Consiglio comunale. Questi atti da parte di forze che si richiamano al fascismo e che tentano di bloccare i normali lavori democratici di un Consiglio comunale sono segnali gravi che non devono lasciarci indifferenti. Esprimiamo dunque con forza la nostra condanna ad azioni come quella messa in atto questa sera in Salone Estense».