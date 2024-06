Un successo la sagra sarda nata a Ternate

Si chiude con un successo la “Du dì in Sardegna”: la sagra sarda che si è svolta il 22 e il 23 giugno al Parco Berrini a Ternate. I fondi raccolti durante l’evento aiuteranno la Asd Ternatese e il Ponte del Sorriso: nota associazione impegnata nell’assistere i bambini ricoverati in ospedale.

L’affluenza in due giorni è stata di 521 persone, giunte da tutta la provincia di Varese, da Milano e addirittura alcuni gruppi da Asti. Un’occasione non solo per gustare l’arte culinaria sarda ma anche il bellissimo territorio.

Per l’occasione sono giunti a cuocere i Maialetti i due fratelli Musiu da Cagliari e Daniele Agus da Seulo (NU) rispettivamente premiati in terra sarda come migliori “Arrostitori” del 2024. Tutti i prodotti sono giunti dalla Sardegna, forniti da aziende artigianali locali. Parte integrante dell’evento anche Dj Fo e Mugno.

«Siamo felici – commentano gli organizzatori – per il grandissimo risultato ottenuto, per aver contribuito a far conoscere le buonissime specialità sarde, per aver portato tanta gente nel nostro territorio e per aver infine cercato di poter raccogliere qualche soldino che sarà come sempre destinato a progetti in confronto con il personale del Ponte del Sorriso. Infine ringraziamo il Comune di Ternate per aver autorizzato l’esecuzione di questo Evento».