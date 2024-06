Una rivoluzione dolce per la viabilità di Luino: la proposta di “Azione Civica”

«La nuova viabilità di Luino proposta dalla maggioranza va corretta, rivista e innovata».

Afferma così il consigliere di minoranza Furio Artoni che, insieme al suo gruppo “Azione Civica per Luino e frazioni”, avanza osservazioni e suggerimenti al fine di «correggere il tiro dell’amministrazione e andare verso una dolce ed efficiente rivoluzione viaria».

«Le molte osservazioni depositate del mio gruppo di lavoro composto da Agostinelli, Gobbato, Carlomagno e dal sottoscritto, sono state depositate nei termini per suggerire alla amministrazione interventi che vadano a favore dei Luinesi» spiega Artoni.

In sintesi, le proposte del gruppo riguardano la zona pedonale tra via XV agosto via veneto, il “no” ai 30 all’ora in viale Dante, un parcheggio con autosilo a soli due piani nell’area Diana, un parcheggio in via Beltempo a Creva (con una mozione già approvata), a Voldomino passaggi pedonali illuminati su via Copelli e, infine, nel centro Luino un adeguamento dei marciapiedi per disabili.

Un ultimo punto riguarda piazza Risorgimento, su cui Artoni dichiara: «siamo assolutamente contrari alla asfaltatura totale e alle luci in stile liberty, mentre siamo d’accordo sulla valorizzazione della biblioteca in villa hussy per gli studenti, ponendo ostacoli ai balordi e piccoli criminali. La rivoluzione viaria a Luino – sottolinea in ultimo il consigliere – dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del commercio, degli eventi in centro, degli studenti e di una bellezza dei luoghi che darà lustro e risonanza alla nostra città».