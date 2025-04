“Benn la ñu”: a Luino una serata di musica, cultura e integrazione

(A cura del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione di Luino)

Noi del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione ci crediamo davvero: il modo migliore per superare stereotipi e pregiudizi è incontrarsi, guardarsi negli occhi, ascoltarsi e raccontarsi. Per questo siamo felici di invitarvi a una serata speciale organizzata insieme al Comune di Luino, a GIM Progetti, alla Cooperativa Ballafon e all’Associazione Simpatizzanti Senegal Varese e Provincia: sabato 26 aprile, ore 20:45, presso il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame, una serata dedicata alla cultura senegalese, tra parole, musica ed emozioni.

Sarà l’occasione per conoscere da vicino una cultura ricca e vibrante, grazie a ospiti d’eccezione e, soprattutto, al coinvolgente concerto dei Les Frères Guissé, duo musicale di origini senegalesi che fa vibrare corde, cuori e piedi.

Ci lasceremo trasportare dal ritmo, ma ascolteremo anche riflessioni importanti. La serata sarà introdotta da Thierry Dieng, Responsabile Integrazione della Cooperativa Ballafon; ci saranno poi brevi interventi di Maria Piera Malagola, psicologa, che ci parlerà dell’integrazione e della paura del diverso, di Massamba Diouck, rappresentante dell’Associazione Varesina del Senegal e Mariella Martorana, del nostro Gruppo per l’Integrazione, che parlerà delle attività messe in atto e dei progetti futuri.

Grande spazio verrà dato alla musica: Les Frères Guissé, direttamente dalla regione Fouta del Senegal, porteranno sul palco un affascinante mix di afro-folk e tradizioni musicali dell’Africa Occidentale. Le loro armonie, i testi che parlano di pace e fratellanza, e il suono caldo delle chitarre ci trasporteranno in un viaggio musicale indimenticabile. Sono artisti di fama internazionale, con all’attivo numerosi album e concerti in tutto il mondo. Ma il loro segreto è rimasto lo stesso: una musica autentica, che tocca il cuore.

Il titolo della serata è “Benn la ñu”, che in wolof significa “siamo tutti uno”. E in fondo, è proprio questo il messaggio della serata: siamo tutti umani, tutti meravigliosamente diversi, ma umani. Concluderà la serata un intervento del Sindaco di Luino, Enrico Bianchi.

L’ingresso è libero, e se alla fine la serata vi sarà piaciuta (noi siamo certi di sì), potrete lasciare un’offerta libera per coprire le spese.