Varese festeggia la Repubblica: “Rafforziamo la consapevolezza e l’orgoglio della partecipazione”

Anche a Varese si è festeggiato il 2 giugno, la festa della Repubblica. È nel piazzale dell’omonima piazza nel cuore del capoluogo si è infatti svolta la cerimonia solenne per festeggiare il 78esimo anniversario della sua nascita.

Una cerimonia che ha visto il Prefetto Salvatore Pasquariello e il Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario passare in rassegna i reparti schierati, dai Carabinieri fino ai Vigili del Fuoco, passando poi per tutte le altre forze dell’ordine, la croce rossa e la protezione civile. Presenti anche tutte le associazioni di partigiani, combattenti e reduci oltre a decine di sindaci in fascia tricolore, rappresentanti politici tra cui il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

È stato poi proprio Fontana una delle persone che ha deposto una corona ai piedi del monumento ai caduti, insieme al Prefetto, al sindaco di Varese Davide Galimberti e al Presidente della Provincia, Marco Magrini mentre nell’aria riecheggiavano le note del silenzio. La cerimonia è stata accompagnata dalla musica della banda musicale G. Verdi di Capolago.

È stato poi il Prefetto a leggere il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per festeggiare la ricorrenza che vi proponiamo integralmente qui sotto. Dopo la cerimonia tutti i presenti si sono spostati ai Giardini Estensi per la Consegna delle Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” e la consegna di una “Medaglia d’argento al Valor Civile”